網課怪象頻出！西藏大一妹每天「爬雪山」找訊號...老師也叫苦連連

▲小學生網路直播唱國歌。（圖／翻攝秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情阻斷學生的開學之路，也帶來「網課」這種新授課方式，不過近期各類教學怪象頻現，包括西藏大一女學生每天花半小時，爬上雪山找「訊號高地」、也有人每天盯螢幕8小時頭疼眼暈，學生有苦不敢言；在線教學軟硬件現學現賣、老師直言「網紅」難當；擔心學習成績心疼小孩身體，家長大呼頭痛。

▲疫情期間，大陸老師上直播課忘記開麥克風。（圖／翻攝 中國教育在線）

怪象一：老師賣力上課，學生默默躺床

「1、2、3、4，同學們動起來！」大陸東部某市一名家長拍攝的短影音顯示，體育老師在網課上做運動示範，累得滿頭大汗，學生則躺在被窩里盯著屏幕邊看邊笑，一動不動，家長則在一旁呵責「是在看老師耍猴嗎！」

東部某國中老師向《半月談》介紹，他的網課對象是全年級500多名學生，每天要設計教材，還得想段子，在線試講，要忙到凌晨2、3點，但直播時卻發現不少學生假裝訊號不好聽不見提問，還在彈幕留言討論老師長相，讓他感到「很心累」。

怪象二：家長折騰成了「打卡機」

一談到最近的網課，有家長大呼頭痛，「簡直就是噩夢，要填表，英語要背誦，語文要默讀，還要錄視頻拍照片傳老師，借不到打印機還得手抄。孩子根本不在狀態，全靠管著，不然就是上廁所、喝茶、頭癢、腳冷，你想不到的理由都會出現。」

還有家長反映，3、4個網課軟體切換打卡，各種群來回翻看，稍不留神就回錯信息，碰上網頁打不開孩子鬧脾氣，還得心平氣和講道理，一天下來盡折騰孩子的事了，但自己還得居家辦公。

▲西藏一名女學生每天花半小時爬雪山找訊號。（圖／翻攝自澎湃新聞）

怪象三：沒網路還要上網課

近日，網友爆料在陝西鎮安縣青銅關鎮陽山村，由於村裡沒有網路信號，學生們徒步5公里到附近山頂的簡易帳篷里上網課。當時該地氣溫已達零下10攝氏度，影片中可以看到，十幾名小學生均未戴口罩蜷縮或蹲坐在泥地上，邊看手機邊寫字。眾多網友詰問「這不就是聚集扎堆？不怕感冒、病毒傳染？這種補課方式真的有意義嗎？」

西藏昌都的斯朗巴珍也遇到類似狀況。她在江蘇某高校就讀大一，受疫情影響，學校延遲開學並開通網課，但她家附近網路不好，她只好每天花半小時，爬上雪山找網上課。斯朗巴珍說，自己的夢想是當醫生，為了夢想不算什麼。

無獨有偶，浙江余杭塘棲二中的一名老師，春節回到江西永豐縣大山深處的上領村，為了按時給學生們上網課，她徒步半小時翻山越嶺找訊號最強的開闊地進行授課。

網課帶來的擔憂

「別的學校都在開網課，你不開，總會擔心教學質量會落後。」天津某中學校長坦言，由於上級教育主管部門並沒有明確「停課不停學」究竟該怎麼「教」、怎麼「學」，而網路教學是最便捷、最直觀的授課方式，所以各校都一擁而上，難免造成了亂象。

每天盯著屏幕，孩子視力下降怎麼辦？一位家長呼籲，「請學校考慮把網課停了吧！東西沒學到多少眼睛視力下降了很多，學習以後可以補，孩子的視力以後想補都補不回來。」

此外，還有多位家長表示，自己最擔心的除了視力問題，就是孩子愛玩手機，「孩子在我手機里下載了各種學習軟體就算了，但是一不留神他就下載了王者榮耀。」

「我們剛用了一個學期整頓治理學生帶手機入校的陋習。」海南某中學老師說，網路教學讓手機又回到學生手中並被高頻使用，正常開學後恐怕不少學生又要「心癢癢」想玩手機。

一位老師反映，為了增強學生互動感，他在上網課時使用的直播平台是非實名制的，但他卻發現學生不願意聽課還一直給點贊刷禮物，這種主播式教學娛樂化傾向並不值得提倡，反而干擾了教學秩序，他擔心「回到課堂上課後，學生會覺得課堂氣氛很無聊」。

多措並舉將網課開好

受訪業內人士表示，由於缺乏明確硬性的網課指導，且中高考時間並未延後，教學計劃也未調整，教育部門、師生家長都不敢放鬆網課教學，生怕耽誤進度、影響教育質量。但中小學和校外培訓機構在正式開學之前不能提前開始新學期課程，不能影響新學期正常教學，這就需要進一步改善網課。

部分教育專家表示，從教育教學角度來看，好的教學，不僅要考慮課程設計的系統性和教材內容的科學性，更要遵循孩子們的身心成長規律；對於低年級學生，如果像大學生那樣堅持網路教學，姑且不論課程內容設計是否科學，就孩子接受能力來說，難以做到學習系統化、日常化甚至學習任務的目標化。