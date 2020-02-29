國內確認首見院內感染是否應封院？　陳時中：目前毫無可能性

記者洪巧藍／台北報導

國內出現首見新冠肺炎院內感染，從案34退休婦人衍生出3名護理人員、1清潔工遭受感染，已經關閉病房。是否有可能出現封院情況？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在現在的時間點毫無封院可能性。

陳時中回應時表示，封院、封城等不敢說沒有這樣的可能性，但是目前踏踏實實進行，在這個時間點是封院沒有可能性。

媒體質疑案34確診後，護理人員等院內狀況可能昨日或者前日就知道，是否公布延遲、隱匿？陳時中表示，這起案件一直到昨天晚上很晚才確定，並且開了專家會議，做後續處置，包含怎麼消毒清空，立刻要做的事情真的非常趕。陳時中說，台灣醫院體系感控有長期訓練，並落實分流分艙，不會一下子要封院情況。短時間內我不認為有這樣可能性，但必須步步為營才有辦法。

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因應本起群聚，指揮中心已要求醫院關閉案34確診前之住院病房，並進行環境清潔消毒；另針對病房工作人員、病患及陪病者等風險對象進行調查、隔離及擴大採檢。針對有症狀工作人員，如2次採檢皆為陰性，仍應持續居家隔離14天，期滿後須再採檢1次，確認為陰性後才能上班；無症狀工作人員則須經確認採檢陰性且隔離期滿後才能上班。至於同病房住院病患，均已安置於指定單人病室隔離，經確認採檢陰性後才能出院，出院後仍須居家隔離至14天期滿。

此外，指揮中心已對該醫院採取加強監測，所有工作人員如有症狀將依該院感染管制人員調查結果，採檢1次並暫停工作，即使檢驗陰性，仍須等相關症狀緩解後，才能戴口罩上班。

指揮中心表示，針對案34相關群聚，截至目前已掌握5名個案接觸者270人，並已採檢186人，其中183人陰性，其餘檢驗中。

▲案39感染關係圖。（圖／楊殿宏製）