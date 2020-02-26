電話傳來「我是爸啊」她秒當機　詐騙男羞愧道歉...網全鼻酸：洋蔥太大顆

▲原PO接到陌生男的詐騙電話。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

被詐騙集團勾起回憶，真的既傷心又生氣。一名女網友日前接到詐騙集團電話，按照慣例，想說可以和對方閒聊一下，沒想到對方卻假扮成她過世的父親，讓人傻眼。不過結局神轉，詐騙集團最後羞愧向她道歉。對話一出，令網友們忍不住鼻酸了。

「先說，詐騙的人都去吃屎吧。」一名女網友25日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示中午接到一通電話，對方聽起來是中年男子，不過有點大陸口音。她表示，自己以往接到詐騙電話時都會鬧對方一下，沒想到這次詐騙集團開口第一句話就讓她當機了。

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「妹妹啊，我是爸啊！」原PO聽到後愣了一下，反問對方「爸你在那邊過得好嗎？」對方接著表示，因為帳戶被盜用的關係，所以過得不太好，「妹妹啊，你能不能幫爸先付錢，不然我在這邊沒錢用啊！」

▲詐騙男假借爸爸名義騙錢。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO接著再問，「爸……你在那邊好嗎？有沒有穿暖一點？有沒有好好吃飯？身體還健康嗎？還有不舒服嗎？」詐騙集團聽完，先是應付「我很好呢，最近身體也舒服多，謝謝妳啊女兒。」隨後又提醒她要記得匯錢。

原PO又問，「你知道恩恩過世了嗎？牠有沒有在你那邊呢？」這時詐騙集團似乎察覺到哪裡不對勁了，開始有點不敢說話。

原PO表示，自己接下來便毫無情緒地告訴對方「你什麼時候可以回家？我們搬家了喔，你要記得過來看看我們新家。媽媽一直很想你，很怕你在那邊過不好。媽媽前陣子幫你燒的衣服有收到嗎？你要穿暖一點啊！」沒想到，詐騙集團聽完，急忙說了兩聲「對不起」後就掛掉電話。

▲原PO想爸爸了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「如果你是真的該有多好。真的很希望這通是我爸打的。」原PO掛掉電話後，便在公司小小掉淚，原來她的爸爸已經過世2年了，而很黏老爸的寵物狗隔年也跟著離開了，前陣子他們才幫爸爸燒了一些衣服，「真的想知道你好不好。」

對話曝光後，網友們鼻酸表示「洋蔥太大顆」，「秀秀」、「看到哭，詐騙集團真的很欠揍」、「笑著笑著卻哭了」、「我也好希望聽到爸爸的聲音」、「內文洋蔥加太多」、「戳到不該戳的點，詐騙去屎（死）」。

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