遭敘利亞空襲...土耳其4黨公開譴責「低級」　艾爾段避衝突急call普丁

▲ 土耳其支援的軍隊前往敘利亞伊德利卜省。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

俄羅斯支持的敘利亞政府軍27日晚間在伊德利布省（Idlib）邊境發動空襲，造成至少33名土軍死亡，32人受傷。對此，土耳其大國民議會（TBMM）正開會進行討論，決定是否要對敘利亞宣戰，並在會後發布聯合聲明，公開譴責這場空襲既「低級、殘忍又令人憎恨」。

綜合外媒報導，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）所屬的正義發展黨（AK）在會議上與共和人民黨（CHP）、民族行動黨（MHP）、優秀黨（Iyi）取得共識，於聯合聲明中譴責敘利亞的暴力與仇恨行為。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也回應，「我們與土耳其站在同一陣線，會協助土耳其增強空中防禦，在此呼籲俄羅斯和敘利亞停止肆意的襲擊，尊重國際法，以免地區風險增加。」

▲ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）緊急致電俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

就在空襲後，俄軍迅速派出兩艘軍艦及前往黑海，還有一架俄羅斯重型轟炸機正起飛，似乎有意以行動告知外界，敘利亞身後始終有俄羅斯撐腰。不過一名消息人士透露，艾爾段在28日上午隨即致電俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），就伊德利布省的危機進行了談話，尋求避免與莫斯科發生衝突的辦法。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）透露，兩國領導的電話交談是在土耳其的提議下進行的，雙方都強調，「如果有必要的話，將會採取更多措施，來讓敘利亞西北部的局勢正常化。」另外，艾爾段與普丁也正計畫於3月5日或6日在莫斯科進行會談。

根據土耳其官方媒體的數據，自從土耳其政府軍展開在伊德利布省的軍事行動開始，他們已經擊斃了1709名敘利亞士兵，繳獲了55輛坦克，3架直升機，18輛裝甲車以及29門榴彈炮。