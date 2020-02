土耳其軍遭敘利亞空襲「33死」　北約籲停火：助增強空中防禦

▲土耳其支援的叛軍組織在敘利亞伊德利卜省整裝。(圖/達志影像/美聯社)

記者曾羿翔/綜合報導



土耳其東南部哈泰省(Hatay)省長28日透過聲明表示,敘利亞政府軍27日深夜在伊德利布省(Idlib)空襲,導致至少33名土軍死亡。土耳其總統艾爾段召開緊急安全會議表示,會採取報復行動。敘利亞官方目前尚未針對空襲發表任何聲明。

綜合外媒報導,艾爾段還表示,如果北約與歐洲國家持續袖手旁觀,「我們將會打開邊境讓敘利亞難民進入歐洲。」北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)對此回應,我們呼籲俄羅斯和敘利亞停止襲擊,停止肆意的空襲!會協助土耳其增強空中防禦。

史托騰柏格還說,會議顯示北約是與土耳其站在同一陣線上的,土耳其也是盟友中遭受敘利亞衝突影響最嚴重的。

報導也指出,27日深的空襲還造成土軍32人受傷,省長多安(Rahmi Dogan)指出,受傷的土軍沒有生命危險。不過「敘利亞人權觀察站」卻表示,土耳其應有34人死亡。據了解,這也是自2016年以來土耳其在單天內最多人傷亡的一次。

對此,聯合國則要求各方馬上停止戰火,發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)指出,祕書長關注平民因軍事行動遭逢的風險,若不停火,局勢風險會隨時間增加。

#NATO has just met in solidarity with our Ally Turkey, following the death of Turkish soldiers near Idlib. We condemn the indiscriminate air strikes by the Syrian regime & Russia. This dangerous situation must be de-escalated & humanitarian access allowed: https://t.co/TxBqHO5NVF pic.twitter.com/XCatlnyB9k