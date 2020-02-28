土耳其軍遭敘利亞空襲「33死」　北約籲停火：助增強空中防禦

▲土耳其支援的叛軍組織在敘利亞伊德利卜省整裝。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



土耳其東南部哈泰省（Hatay）省長28日透過聲明表示，敘利亞政府軍27日深夜在伊德利布省（Idlib）空襲，導致至少33名土軍死亡。土耳其總統艾爾段召開緊急安全會議表示，會採取報復行動。敘利亞官方目前尚未針對空襲發表任何聲明。

綜合外媒報導，艾爾段還表示，如果北約與歐洲國家持續袖手旁觀，「我們將會打開邊境讓敘利亞難民進入歐洲。」北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對此回應，我們呼籲俄羅斯和敘利亞停止襲擊，停止肆意的空襲！會協助土耳其增強空中防禦。

史托騰柏格還說，會議顯示北約是與土耳其站在同一陣線上的，土耳其也是盟友中遭受敘利亞衝突影響最嚴重的。

報導也指出，27日深的空襲還造成土軍32人受傷，省長多安（Rahmi Dogan）指出，受傷的土軍沒有生命危險。不過「敘利亞人權觀察站」卻表示，土耳其應有34人死亡。據了解，這也是自2016年以來土耳其在單天內最多人傷亡的一次。

對此，聯合國則要求各方馬上停止戰火，發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，祕書長關注平民因軍事行動遭逢的風險，若不停火，局勢風險會隨時間增加。