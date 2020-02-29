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「空中鴨嘴獸」蘇-34首席設計師過世　「暴力美學」還在敘利亞上空揚威

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俄羅斯出動蘇愷-34(Su-34)空襲IS（伊斯蘭）的運油車隊。（圖／翻攝自俄羅斯軍方網站）

▲蘇愷-34(Su-34)。（圖／翻攝自俄羅斯軍方網站）

國際中心／台北報導

有「空中鴨嘴獸」之稱的蘇-34（蘇愷-34）雙發重型戰鬥轟炸機，是俄羅斯著名的「暴力美學」代表作之一，曾在敘利亞戰場上痛擊ISIS。根據俄羅斯衛星通訊社援引航空界的消息稱，設計出蘇-34的羅蘭·馬爾季羅索夫（Роллан Гургенович Мартиросов）去逝於莫斯科，享年84歲。

生於1935年的羅蘭·馬爾季羅索夫，於1959年從莫斯科奧爾忠尼啓則航空學院畢業後進入蘇霍伊設計局（又稱「蘇凱設計局」）工作，前後為蘇-15攔截機、T-4偵察機、蘇-24戰鬥轟炸機、蘇-27戰鬥機的研發做出巨大貢獻。

▲▼俄羅斯Su-34,蘇-34。（圖／路透社）

▲蘇-34飛過紅場。（圖／路透社）

1991年起，他在蘇-27基礎上加以改進設計出蘇-34（原來稱作Su-27IB），在1995年於巴黎國際航空太空展首次亮相，2014年起列裝俄羅斯空軍。擔任首席設計師的他，幾乎把當時俄羅斯航空工業的尖端技術都用於蘇-34，包括裝備了相控陣雷達，使得這款戰機比蘇-24「擊劍手」（Fencer）強大不少。

由於併列雙座的座艙設計，蘇-34機頭扁平且類似鴨嘴，可以有效減少雷達反射面積，提升戰場存活力，因此又被暱稱為「鴨嘴獸」（北約代號「側衛」）。

俄羅斯出動蘇愷-34(Su-34)空襲IS（伊斯蘭）的運油車隊。（圖／翻攝自俄羅斯軍方網站）

▲蘇-34空襲IS運油車隊。（圖／翻攝自俄羅斯軍方網站）

可執行對地轟炸的蘇-34，最多搭載9噸彈藥，航程可達4000公里，一次空中加油後則可達7000公里。為了保護飛行員安全，駕駛座艙配備鈦合金裝甲，複雜的邊條設計使時速高達1.8馬赫。在敘利亞戰場上，實戰也證明這款先進戰機擁有非凡的突防與自衛能力，除了有效打擊IS之外，近日，蘇-34在空襲時遭土耳其與敘利亞反抗軍聯手以刺針飛彈還擊，結果飛行員發射熱焰彈干擾，成功躲過攻擊（見文末影音）。

在敘利亞戰場上，蘇-34還首次使用了俄羅斯「格洛納斯」 （GLONASS）衛星導航系統制導的KAB500S型炸彈。

不過，蘇-34在近年屢傳意外， 2019年1月18日，2架蘇-34戰機在日本海的上空相撞，其中一架戰機成功飛返胡爾巴（Khurba）基地，另一架戰機不幸墜海，飛行員成功彈射與獲救。同年9月6日，又有兩架蘇-34在俄利佩茨克州上空進行飛行訓練時，因失誤而發生碰撞，所幸兩架戰機均平安降落基地。

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