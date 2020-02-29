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物理治療師點破「新冠肺炎夏天退疫」論點　曝SARS消失真正原因：期待就跟賭博一樣

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記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，有一派說法認為，新冠病毒傳播方式跟SARS相近，如果以SARS病毒不耐高溫的情況來看，認為夏天一到疫情就有可能好轉。不過物理治療師YouTuber「三個字Sunguts」認為，這種說法並不科學，他以新加坡、泰國為例，表示這兩國目前氣候炎熱，但都還是出現本土感染案例「期待新冠肺炎會在夏天奇蹟消失，就跟賭博一樣」。

YouTuber「三個字Sunguts」拍攝影片「冠狀病毒到底是什麼？武漢肺炎為何這麼難以抵擋？」，談到新冠肺炎疫情未來會如何落幕，他表示由於新冠病毒潛伏期超長，而且無症狀就具有傳染能力，讓新冠肺炎疫情難以掌控。

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

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▲新冠病毒引發的肺炎疫情持續延燒。（圖／路透社）

「三個字」表示，許多人都認為夏天一到新冠肺炎疫情就會消失，因為17年前SARS疫情就是在6、7月夏天時慢慢消失，但其實這種說法並不科學，因為沒有任何研究顯示SARS病毒會因為溫度高而被緩和。他以新加坡、泰國為例，這些地區現在氣候炎熱，但仍是出現本土案例，所以期待新冠肺炎疫情在夏天會趨緩「其實是種賭博」。

「三個字」透露，其實當年SARS消失的實際原是是「透過公共衛生干預控制」，當時的一個手段是撲殺病毒傳染來源果子狸，但以新冠病毒來說，目前還沒找到病毒中間宿主，還是不知道新冠病毒最先起源在哪？所以目前只能祈禱科學家發明出疫苗。

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