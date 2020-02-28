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影／新竹男「北京返台」改地址！失聯一天遭重罰　林東京緊急回應了

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記者柯振中、陳凱力／新竹報導

新竹縣30歲的男子林東京25日搭乘廈門航空入境，必須配合居家檢疫，沒想到突然失聯，將檢疫地址從「新竹縣竹北市」改成「台北市萬華區後」，讓民政人員、警方上門撲空。林東京被找到後，新竹縣政府也回應，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定從重處罰。

▲居家隔離改地址後竟失聯　新竹縣府公告要找「台籍男林東京」。（圖／竹縣府提供）

▲居家隔離改地址後竟失聯　新竹縣府公告要找「台籍男林東京」。（圖／竹縣府提供）

林東京25日搭乘廈門航空的航班，從北京返回台灣，依照相關規定，必須居家檢疫14天，確認身體沒有任何狀況，才能出門。不過，新竹縣府28日晚間指出，林東京27日失聯，讓民政人員找不到人，28日晚間7點50分已自行開車返回竹北的派出所報到，縣府相關防疫單位將把林男送往醫院確認健康狀況，同時掌握近日行蹤。

▼林東京到派出所報到，員警持消毒液噴灑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼林東京到派出所報到。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣縣長楊文科指出，林男無故失聯、不配合居家檢疫，已造成大眾恐慌，將請相關單位依據訪談紀錄表，採總統公布施行的「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治」、「紓困振興特別條例」第15條規定從重處罰，可處新台幣10萬元以上、100萬元以下的罰鍰。

由於一直找不到人，竹北的六家派出所員警找到林東京的家人，希望家人採取溫情攻勢，甚至連林男的前女友都加入喊話行列，透過簡訊、留言勸說林東京，才讓林東京卸下心防，自行到派出所報到。

林東京到場後，警方立刻以「口罩、酒精+手套」的方式接待，要求林男坐在派出所外，再由一名員警噴灑消毒液，隨後再由救護人員陪同搭乘救護車，前往醫院進行初步篩檢。

對此，林東京說，是因為不想跟家人同住，所以出去找「Airbnb」住宿。至於為何失聯，林東京則含糊帶過，只說「手機忘了帶」。

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