雙向溝通接地氣！花蓮農業座談3場殺青　續辦青農座談

▲農業是花蓮的根生產業，也是花蓮的綠金，縣長徐榛蔚相當重視，親自出席座談會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進農業發展，提升農村經濟實力，日前花蓮縣政府特地召開於北中南三區農業經濟座談會，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，並廣邀花蓮縣內各中央駐地機關共通與會，讓政府與農友面對面雙向溝通，聆聽民意心聲。

三場座談會分別於吉安鄉農會、鳳榮地區農會及玉里中正堂舉行。每一場次座談會為實際瞭解農友問題，除了縣府各相關局處（農業處、原住民行政處、建設處、觀光處、衛生局、文化局、環保局）到場，也廣邀各中央駐地機關包括花蓮區農業改良場、農糧署東區分署、水保局花蓮分局、花蓮林區管理處、茶業改良場臺東分場、花蓮種畜繁殖場、國軍退撫會臺東農場、國有財產署北區分署花蓮辦事處、全國農業金庫、花蓮農田水利會等單位，每一場次也均有上百位農友出席與會。

▲徐榛蔚希望藉座談會，以面對面雙向溝通的方式，解決花蓮農民的疑難雜症。

座談會農民所提出的問題面向涵蓋甚廣，包括農、林、漁、牧、行銷、工程、水保等議題約計70案，除了農產品行銷是多數農民特別關注外，諸如運輸成本、農灌用水、農業肥料資材、農產加工、農路修繕、青農貸款、農遊宣傳、漁畜生產行銷等議題，亦是希望政府單位能協助解決。

座談會上徐榛蔚指示，就縣府權責涉及工程範疇者，請各業務單位儘速於三月中旬前完成排勘；而相關提案，除了請各中央主管機關駐地單位協助解決及說明外，如涉及中央法規部分亦請相關單位能苦民所苦，向上級反應協助修法解決。徐榛蔚希望藉這幾次的座談會，以面對面雙向溝通的方式，透過中央、地方合作以群醫會診方式，解決花蓮農民的相關疑難雜症。

此外，面對農村人口老化，陸續回鄉從農的青年農民，其實也遇上了許多問題，農業是花蓮的根生產業，也是花蓮明日的綠金，所以近日會針對青農再召開座談會，以廣納農友心聲，解決相關問題，提昇農業產值，讓在花蓮的人及來花蓮的人都充滿了幸福感。

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