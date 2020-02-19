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海洋委員會率團拜會台東縣政府　商討中央與地方共推台東深層海水產業

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▲ 海洋委員會率團拜會台東縣政府，商討中央與地方共推台東深層海水產業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 海洋委員會率團拜會台東縣政府，商討中央與地方共推台東深層海水產業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為了解中央與地方目前針對台東海洋事務之發展需要與趨勢，海洋委員會國家海洋研究院院長邱永芳率隊到台東縣實際進行研商，18日拜會縣長饒慶鈴及農業處、財政及經濟發展處等相關局處，進行海洋產業等相關議題進行意見之交流與討論。

海洋委員會於107年任命作為發展海洋政策的統合機關，對於海洋安全、教育、資源運用及海洋發展肩負重要使命。交流過程中饒慶鈴表示，台東海岸線長達176公里，具有豐富的海洋資源與文化特質，特殊的海岸地質公台園、豐富的海洋文化內涵。因位置緊鄰西北太平洋流黑潮西側陸地，有陡峭且急速下降的海床，具深層海水取水管線舖設成本低、距離短之優點，因此台東在深層海水相關產業之應用上有相當多優越的條件。

過往深層海水取水工程因天候因素致取水中斷，但台東縣各界對於發展無汙染、提升高經濟價值的深層海水產業從未放棄，在國家發展委員會(花東基金)及海洋委員會的支持下分別在109~112年爭取逾4千萬的經費，將投注協助深層海水產業的扶植、獎勵與行銷，以期待無縫銜接111年由經濟部順利對台東近海的深層海水取水工程完工後的園區開發規劃與產業扶植。

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