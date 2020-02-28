武漢指最早12／8發病　專家：爆發時間或更早「9月出現疑例」

▲新型冠狀病毒傳播快速。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

先前武漢官方公布新冠肺炎「0號病人」是在2019年12月8日發病，並且否認曾去過華南海鮮市場。湖北省衛生統計與信息學會副會長、武漢大學流行病與衛生統計學教授宇傳華指出，目前知道有些疑似病例，是在12月8日之前出現，回朔發現最早疑似9月就有一名疑似患者。

綜合陸媒報導，宇傳華接受採訪時表示，目前針對新冠肺炎確診病例數據資料進行分析，截至2月25日，數據庫鍾有4.7萬左右病例，更有一些是在12月8日之前的患者數據，但真實性還需要進一步核實。

宇傳華透露，例如在9月29日曾有一名發病患者，數據顯示其並沒有進行核酸檢測，CT診斷為疑似病例，該患者已死亡，因此這個數據沒有確診，也沒有死亡時間，也有可能是錯誤數據。

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

宇傳華表示，這些數據很多不全或者有誤，有的沒有接觸史，需要進一步聯繫患者或家屬核實，「數據量太大，核實數據、辨別真假、整理分析，這些工作有一定難度，團隊正在抓緊研究之中。」

浙江大學附屬第一醫院感染病科主任醫師肖永紅表示，大量研究指出，冠狀病毒感染人，大部分是由野生動物傳染而來的，人體感染病毒與人體免疫力有關，其實還與病毒數量有關。華南海鮮市場人群聚集，空間狹小且較為封閉，這可能會造成單位面積、病毒數量較多的情況，就容易人體感染。相反一些零星的早期病毒攜帶者病毒排出量少，就沒有這樣的傳播條件。