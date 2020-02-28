新冠肺炎防疫再加強！　確診者要「三採陰性」才能出院

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠肺炎來到第34例，中央流行疫情指揮中心今（28）日公佈第27至32案檢驗結果，817名接觸者中，對於症狀與接觸的強度和密度，共採檢157位醫護人員，其中152人為陰性，還有5名仍在等待檢驗結果。指揮中心也表示，將加強防疫，未來確診陽性者，都要3次採檢陰性才能出院。

指揮中心指揮官陳時中提到，第32例移工曾在兩家醫院陪病，第二家醫院醫護人員檢疫10例都是陰性，另外陪病跟陪病家屬採檢10例，8例為陰性，2例檢驗中，其他的還有3例都是陰性，目前待驗中的只剩2例病患和陪病家屬，今天就會有結果。

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陳時中表示，為了加強防疫，未來只要是新冠肺炎驗出陽性的個案，需要3次採檢陰性才能出院，而出院的病人仍要自主健康管理14天，出門也要配戴口罩，有症狀也要及時通報防疫人員。

中央流行疫情指揮中心今（28）日表示，昨27日國內新增8例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,094個案，含34名確診、2037名排除，餘隔離檢驗中，其中18名初驗陰性、其餘待檢驗。確診個案中，1名死亡、9名出院、其餘個案持續住院中。