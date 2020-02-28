居家檢疫14天38名港澳生出關！　交大動員全體持續加強防疫

▲居家檢疫的港澳生出關，住宿服務組人員殷殷叮嚀注意事項。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，交通大學日前舉辦校園防疫講習，針對校園環境安全、防疫措施與遠距教學課程進行宣導，動員各處室、系所館舍人員共同投入防疫工作。同時也迎接38名結束居家檢疫的港澳生出關，正式解除管制，健康狀況皆良好。



代理校長陳信宏表示，疫情發生之初交大已成立防疫小組，擬定防疫措施並確實執行。學生返校後，校園成為群聚場所，各單位即日起將每日填報工作日誌，確實回報防疫工作及教職員生的身體狀況，並設立專線提供諮詢與資源挹注，讓學生與家長安心返校。

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▲各館舍實施人員量體溫、酒精消毒作業。（圖／交通大學提供）



交大指出，近日已有近80名陸生與港澳生因疫情影響申請展延繳交註冊費，一名陸生申請視訊論文口試；學生若有本學期修業期限屆滿，卻受疫情影響無法返校修畢應修科目或完成碩博士論文口試者，可簽請延長修業期限。



交大說明，為維護無法到校上課同學的受教權益，交大也提出多項安心就學方案，包括120門同步直播遠距教學課程、216門非同步錄影遠距教學課程、OCW線上課程等三種彈性教學模式，讓學生於居住所進行線上學習。

▲著C級防護衣進行隔離人員垃圾清運。（圖／交通大學提供）



另外，在陸、港、澳地區就學之台生，於疫情期間可申請在交大進行學習銜接，以旁聽課程（免繳學分費、無學分證明）或隨班附讀（需繳交學分費、有學分證明）延續課業，如有需求之學生可向本校洽詢。



因應中央流行疫情指揮中心24日將韓國調整為第三級警告，韓國學生來台需要居家檢疫14天，目前交大有12名韓籍學生(含學位生與交換生)，半數已抵台，校方也將協助即將返台的韓國學生進行居家檢疫作業。

▲交通車每日以漂白水消毒車體內部。（圖／交通大學提供）



交大也表示，2月起，校內清潔人員每日以漂白水拖地，並依照疾管局消毒準則，加強校園環境清潔，以75%酒精擦拭手扶梯、電梯按鍵及教室課桌椅等公共區域；校園交通車駕駛每日以漂白水清潔消毒車體內部兩次。校園內也張貼衛教宣傳海報，請各單位備妥防疫物資，設置消毒酒精，並啟動出入口量體溫措施，一同守護校園。