防疫不用怕！　勤洗手、適當戴口罩健康照得住

▲台南市衛生局強調，勤洗手、適當戴口罩才是最好的防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據台南市民服務平臺統計，截至2月24日止總計與武漢肺炎相關陳情案約167件，諮詢口罩相關案達126案次，絕大多數詢問「買不到口罩」、「7天2片口罩數量不夠使用」、「公共場所服務人員未戴口罩」等；通報未自主管理8案次、隔離措施6案次、詢問酒精購買及消毒等9案次，顯示民眾對口罩不夠用問題較關心。

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台南市衛生局強調，勤洗手，注意個人衛生亦是重要的防疫措施，回顧自1月21日中央流行疫情指揮中心，公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案以來，各級政府機關努力宣導防疫觀念，為了讓每個民眾有機會買到口罩，除了藥局販售外，台南市2月6日起偏區衛生所（龍崎區及南化區衛生所）開始販賣口罩，為擴大服務範圍16日起台南市所有衛生所亦加入口罩販賣的行列，成人口罩7天可以購買2片、20日起兒童口罩7天可以購買2片增為4片，自22日起購買兒童口罩的年齡放寬到13歲以下（2007年1月1日（含）後出生者），且27日起購買日期放寬為1週7天皆可購買。

黃偉哲市長提醒所有市民朋友們，隨著陽性個案增加，民眾警覺性及防疫觀念也逐漸提升，有越來越多的民眾開始擔任防疫小尖兵，提醒身邊的家人注意個人衛生，「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」已是生活常識，除了適當戴口罩外，勤洗手且正確洗手才能加強自身防疫，黃偉哲再次呼籲民眾牢記洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，及搓手七字訣「內外夾弓大立腕」，有症狀請撥打1922防疫專線或台南市衛生局防疫專線06-2880180查處。

衛生局強調，台南市各區衛生所228連假不打烊！三天連假，衛生所口罩一樣天天有得買，上班丶上課平日無法排隊的市民朋友，可以依照公告時間就近到衛生所購買，放假了可以趁著春光明媚到戶外走動，讓陽光中的紫外線幫大家自動殺菌，但是別忘了還是要用肥皂勤洗手。

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