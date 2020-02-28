員工妹高燒39.4度…「驗出類流感」狂咳求請假！襄理不准：自己看著辦

▲原PO高燒39.1度。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為新冠肺炎（COVID-19）的緣故，發燒、咳嗽等症狀變得特別敏感，若對象是上班族，照理說很多公司會直接把人趕回家並進行觀察。一名女網友日前貼文，說她高燒39.4度，掛急診後醫生說是類流感、要休息3天，沒想到公司襄理讓她一樣要上班，讓她很無助「這樣可以嗎？」

這位女網友日前在臉書《爆系知識家》貼文，說她因為發燒高達39.4度所以去掛急診，驗出來是類流感，醫生吩咐她要休息3天，她也有拿到診斷證明。原PO就把診斷證明傳給公司襄理並說明情況，「結果剛剛（襄理）跟我說，叫我明天一樣要上班……這樣可以嗎？」也在文中表示「我現在咳到不行，我的工作又是社區秘書，接觸到的都長輩比較多。」

請繼續往下閱讀...

▲原PO將診斷證明傳給襄理。（圖／翻攝自爆系知識家）

仔細看看兩人對話，只見原PO有先傳了診斷證明，並說「要吃克流感了」、「醫生說至少3天不能上班接觸人群」，也表達自己的擔憂「流感的致死率比武漢高，加上我現在一直高燒不斷、咳到不行，傳染力更強……社區長輩這麼多，萬一不小心傳染了，或我怎麼了，要怎麼辦？」最後也跟襄理強調「如果真的傳染給同事或社區的住戶，你要負責嗎？」

接著原PO貼出襄理的回覆，對方表示「我沒辦法做任何決定，妳自己看著辦吧！」「有沒有辦法上班、來不來自己決定，因為並不是第一次或第二次，甚至於第三次了」、「能幫忙我一定幫，但我能力也有限，並不是每次都能幫忙到底哦！」「自己決定吧！」

▲襄理最後要原PO「自己做決定吧！」（圖／翻攝自爆系知識家）

最後她忍不住抱怨「#最雖（衰）的是姨媽居然給我挑今天來」，也解釋襄理說的「不是第一次或第二次」，「很多人認為我是不是太常請假，我包括這次是第三次，前兩次也是因為有發燒才有請假……」留言中更敘述自己的不得已，「前兩次我有提早告知公司也有就醫證明……生病也不是我願意的，沒有很嚴重我也是去上班，前兩次也是因為發燒才請假的……」

看到貼文後，其他人紛紛狂勸她不要聽襄理的話，「流感傳染性很強，也很可能致死，傻傻的這主管，沒知識」、「流感其實比新冠肺炎嚴重唷」、「類流感很痛苦也很折騰，去年發生的時候去了我半條命，跑了五次門診、兩次急診，最後在家躺了五天，差點見到佛祖 」、「類流感就是沒篩檢出流感病毒，但是發高燒又咳嗽，你真的要小心是不是中了。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～