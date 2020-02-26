　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Microsoft Edge。（圖／翻攝自9to5google）

▲Chrome和Microsoft Edge。（圖／翻攝自9to5google）

記者陳心怡／外電報導

Google和微軟之間的關係撲朔迷離，有時兩家公司互相合作，有時又會使用策略來試圖挖取對方用戶。外媒《TechDows》就發現，當用戶以微軟新版Microsoft Edge瀏覽器，造訪Chrome時，會跳出一個通知，建議使用者下載Chrome使用。

《TechDows》指出，如果透過Microsoft Edge瀏覽器造訪Google旗下的Gmail、Google Docs或Google翻譯等服務時，都會看到類似通知，告訴用戶Chrome瀏覽器更快更安全，甚至提醒僅使用Chrome瀏覽器時才能離線工作，因此建議用戶切換到Chrome。

▲Microsoft Edge。（圖／翻攝自9to5google）

▲Microsoft Edge用戶收到提醒通知。（圖／翻攝自9to5google）

微軟基於 Chromium 架構打造的新版Edge瀏覽器，自1月16日正式上線後，由於具有速度、效能、網站和擴充功能的一流相容性，以及內建的隱私權與安全性功能，甚至可使用Chrome的擴充工具，因此受到不少用戶的好評。

事實上，Google有權在自身服務上顯示這些消息，鼓勵用戶也下載Google Chrome。但很有趣的是，Google並未在其他Chromium瀏覽器（例如​​Opera）上顯示這些消息。

ET快訊
快訊／花蓮近海13:34有感地震！最大震度4級
血友病童與媽媽武漢返台　二採結果出爐！
快訊／新冠肺炎再添1例！新北群聚案27外籍看護染病
LIVE／遶境是否停辦？　指揮中心說明宗教活動規定
侯友宜下令：新北各級學校停止畢業旅行　避免群聚感染
新iPhone六種配色曝光！　造型類似iPhone 8
S Hotel才爆資遣！直擊內部營運現況GG…汪小菲回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

Firefox啟用預設DoH改善用戶隱私安全！美國以外用戶也可手動開啟

全球2019年手機熱銷前十強出爐！　狂賣4630萬支的冠軍手機原來是它

平價iPhone SE2 傳有六種配色！海軍藍取代香檳金　造型類似iPhone 8

口罩售價暴增逾3倍　亞馬遜警告賣家：不能隨意哄抬售價...違者強制下架！

中華電供3,000組免費序號　讓居家隔離檢疫民眾不無聊

YouTube無預警停止熱門音樂直播　意外創造平台史上最長影片

Mac Pro的零組件可單獨購買！　蘋果：請密切關注官網

「尋找我的手機」後傳個資外洩！三星回應：兩者無關聯　受影響用戶不及150人

新一代iPad Pro保護殼曝光！　爆料達人預測相機將採方形排列...與iPhone 11類似

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

Firefox啟用預設DoH改善用戶隱私安全！美國以外用戶也可手動開啟

全球2019年手機熱銷前十強出爐！　狂賣4630萬支的冠軍手機原來是它

平價iPhone SE2 傳有六種配色！海軍藍取代香檳金　造型類似iPhone 8

口罩售價暴增逾3倍　亞馬遜警告賣家：不能隨意哄抬售價...違者強制下架！

中華電供3,000組免費序號　讓居家隔離檢疫民眾不無聊

YouTube無預警停止熱門音樂直播　意外創造平台史上最長影片

Mac Pro的零組件可單獨購買！　蘋果：請密切關注官網

「尋找我的手機」後傳個資外洩！三星回應：兩者無關聯　受影響用戶不及150人

新一代iPad Pro保護殼曝光！　爆料達人預測相機將採方形排列...與iPhone 11類似

不斷更新／泰國新增3例「境內40確診」　其中2病患曾到北海道旅遊

台股收盤下跌106點！蘋概三王跌逾1%　台股收11,433點

大甲媽祖「遶境精簡」如期舉行　王惠美：尊重中央防疫中心決定

不知印巴關係？川普誇「美國跟巴基斯坦很好」　上萬印度民眾沉默了

中職／富邦1下中心打線連3安串連　1局3比0領先英雄

日職／張奕26歲生日對西武獅3局失1分　兩度雙殺解危

經紀人提倡抗疫　歌手呂學翰登「新北市長侯友宜IG」

快訊／花蓮近海猛一晃！13:34規模4.7有感地震　最大震度4級

偷吃許志安遭換角　黃心穎《法證先鋒IV》角色由「甜美系女星」接手！

28年前全台最高建物沒落！頂樓開價2.2億砍剩1.38億　靜待有緣人　

3C家電熱門新聞

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

YouTube無預警停止熱門音樂直播　意外創造平台史上最長影片

全球2019年手機熱銷前十強出爐！　狂賣4630萬支的冠軍手機原來是它

中華電供免費序號讓居家隔離檢疫不無聊

2020高階iPhone六大亮點一次看

口罩售價暴增逾3倍　亞馬遜警告賣家：不能隨意哄抬售價！

蘋果下一款平價機不叫iPhone 9

新iPad Pro保護殼曝光！　達人猜相機採方形排列...與iPhone 11類似

新一代iPhone傳支援802.11ay Wi-Fi標準

首款ARM版Mac要來了！分析師預測最快2021上半年登場

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

複雜密碼總是記不住？FBI建議這樣設計更安全也更好記

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

蘋果藍牙追蹤器AirTags新傳聞　完全防水、無線充電設計

更多熱門

相關新聞

Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google否認

Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google否認

根據《The Verge》報導，美國新墨西哥州檢察長包德拉斯（Hector Balderas）日前起訴Google，涉嫌透過該公司的G Suite for Education平台向學校提供的免費Chromebook，收集學生個人訊息且侵犯隱私權。

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

微軟宣布未來5年投資墨西哥335億！　執行長納德拉：興建數據中心

微軟宣布未來5年投資墨西哥335億！　執行長納德拉：興建數據中心

廣告太干擾被下架！　Google Play大砍數百款App...獵豹移動屢違規　　

廣告太干擾被下架！　Google Play大砍數百款App...獵豹移動屢違規　　

Google沒在怕　開發者大會照常5月舉辦...但提醒留意各國防疫規定

Google沒在怕　開發者大會照常5月舉辦...但提醒留意各國防疫規定

關鍵字：

ChromeGoogleMicrosoftMicrosoft Edge

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面