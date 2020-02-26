Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

▲Chrome和Microsoft Edge。（圖／翻攝自9to5google）

記者陳心怡／外電報導

Google和微軟之間的關係撲朔迷離，有時兩家公司互相合作，有時又會使用策略來試圖挖取對方用戶。外媒《TechDows》就發現，當用戶以微軟新版Microsoft Edge瀏覽器，造訪Chrome時，會跳出一個通知，建議使用者下載Chrome使用。

《TechDows》指出，如果透過Microsoft Edge瀏覽器造訪Google旗下的Gmail、Google Docs或Google翻譯等服務時，都會看到類似通知，告訴用戶Chrome瀏覽器更快更安全，甚至提醒僅使用Chrome瀏覽器時才能離線工作，因此建議用戶切換到Chrome。

▲Microsoft Edge用戶收到提醒通知。（圖／翻攝自9to5google）

微軟基於 Chromium 架構打造的新版Edge瀏覽器，自1月16日正式上線後，由於具有速度、效能、網站和擴充功能的一流相容性，以及內建的隱私權與安全性功能，甚至可使用Chrome的擴充工具，因此受到不少用戶的好評。

事實上，Google有權在自身服務上顯示這些消息，鼓勵用戶也下載Google Chrome。但很有趣的是，Google並未在其他Chromium瀏覽器（例如​​Opera）上顯示這些消息。