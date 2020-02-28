228事件73週年追思紀念　黃敏惠：市府要作有溫度的戰鬥團隊

▲嘉義市二二八事件73週年追思紀念會。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

二二八事件73週年前夕，為悼念二二八事件死難同胞，並安慰受難家屬，監察院長張博雅、嘉義市長黃敏惠等均出席參加嘉義市二二八紀念碑前舉辦追思紀念會。

黃敏惠表示，二二八事件今年已是73週年，透過紀念會追思前賢，撫慰家屬悲痛，更要記取教訓，讓任何的執政者都要有所警惕。今日的成果是苦難的見證，讓我們感恩珍惜，也要引以為戒。並提到，市府要作有溫度的戰鬥團隊，感受人民的苦痛，也要努力，不再讓任何人承受這樣的苦難。嘉義市是民主聖地，因為大家很善良、勇敢，有是非對錯的判斷，我們要向前走，要在公義的道路上前進。

▲監察院長張博雅、市長黃敏惠出席嘉義市二二八事件73週年追思紀念會。（圖／嘉義市政府提供）

張博雅表示，當時民國78年(1989年)建立全台第一座二二八紀念碑，是利用公共設施用地，這樣就不用經過議會的同意，且任何人不可在紀念碑上留名，包括我自己，也很感謝西門教會對紀念碑的貢獻。嘉義市於二二八事件有非常多人犧牲，我們一定要記取教訓，絕不能重蹈覆轍。在民主公義的道路上，追思過去的同時，也要將過去的犧牲作為未來奮發向上的力量。

▲市長黃敏惠獻花致意。（圖／嘉義市政府提供）

二二八紀念文教基金會董事長江榮森強調，公義以及見證歷史的重要性，並提到嘉義市二二八紀念館自今日起至3月22日舉辦「二二八事件73週年嘉義地區檔案史料特展」，讓民眾皆能透過珍貴的影像資料，了解事件真相。

二二八事件是歷史傷痛，讓嘉義市成為民主聖地，更是台灣民主發展的關鍵，藉由追思會感念民主先賢先烈為台灣這塊土地的付出，撫慰受難家屬心靈，更要謹記歷史教訓，珍惜今日我們所擁有的自由與民主。

本日紀念追思會在溫馨的氣氛中，陪伴受難家屬走出陰影、悲情。追思禮拜由基督教長老教會嘉義中會司禮，在愛樂合唱團的溫馨演唱中，由基督教長老教會嘉義中會議長林信豪牧師和天主教嘉義教區秘書長趙永吉神父共同為二二八受難者與家屬祝禱，緬懷昔日為台灣犧牲的先輩、撫慰受難家屬。儀式尾聲由黃敏惠市長與二二八事件家屬等與會人士一一獻花，致上崇敬追念之意。

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