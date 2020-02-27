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改道！228連假返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有封閉

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▲228三天連續假期，國道彰化路段有管制。（圖／彰化縣警局提供）

▲228三天連續假期，國道彰化路段有管制。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

因應228三天連續假期，彰警為了讓民眾在返鄉及出遊都能有順暢的交通，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於28、29日2天0時至24時封閉南下匝道，請用路人多加利用替代道路，請各位民眾配合員警指揮疏導行車。

相關替代道路規劃如下：
(一) 台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

請繼續往下閱讀...

(二) 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

彰化警方指出，員林市台76線（東西向快速公路）與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道等路段都是易壅塞路段，警察局均有規劃警力針對上述路口加強交通疏導，請各位民眾配合員警指揮疏導行車。

其次在國道1號彰化交流道、員林交流道為高速公路局實施匝道儀控管制重點路段，配合匝道儀控管制，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國道1號，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

▲228三天連續假期，國道彰化路段有管制。（圖／彰化縣警局提供）

▲228三天連續假期，彰化交流道等路段有管制。

在縣立美術館有舉辦「故宮國寶遊彰化」活動，民眾可將車輛停放於中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等地方，再以步行或轉騎乘YouBike至活動會場，避免八卦山上停車場車位有限，造成卦山路車流回堵。

天后宮周邊及鹿港鎮市區內共規劃15處停車場，共計停車格1,827位，並建置「動態停車導引資訊系統」，或民眾可多加利用手機APP下載「彰化停車GO」軟體，快速獲得停車資訊，另可選擇將車輛停於鹿港鎮外圍停車場，再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮，外縣市遊客可利用國道1號下彰化交流道→往西走彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

民眾亦可至手機APP下載「彰警online」，即可觀看本縣上月交通事故地點斑點圖及事故發生時段分析等，提醒民眾行經易發生交通事故地點、路段、時段，應注意行車安全。

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