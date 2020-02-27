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男女糾紛談判「斧頭幫再現」砸車砍人通通來　基隆警逮3嫌並查獲毒品

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▲ 基隆市中正公園幫派談判，三車一見面就打人，持斧頭還開4槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆中正公園鬥毆！砸車砍人主嫌等3人被逮，車內查獲98包毒果汁粉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正公園27日凌晨發生一起鬥毆事件！整起事件疑因男女感情糾紛，兩派人馬相約談判破裂，引發雙方大打出手，追車持斧頭猛砍砸車，警方晚間逮獲砸車主嫌陳男等3人到案，並於車內搜出98包毒果汁粉包，經檢驗粉末含有安非它命成分，陳男等人則供稱，是友人給的，不知是毒品，且否認販售。

基警第二分局27日凌晨1時許獲報，壽山路十八羅漢洞旁機車練習場有多人聚集，警方趕抵現場時，發現一輛綠色轎車撞擊山壁，車頭、車尾均撞爛，擋風玻璃及車窗全被砸破，引擎蓋上還留有多處孔洞，呂男等9人留在現場，而涉嫌砸車的陳男等6人則逃逸。

▲▼基隆市中正公園幫派談判，三車一見面就打人，持斧頭還開4槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 車頭、車尾均撞爛。

基警第二分局經調閱監視器及詢問相關當事人後，循線追查27日晚間在新北市拘捕其中一方帶頭主嫌陳姓男子等3人，並在主嫌陳男車內搜出「毒果汁粉包」共計98包，包裝上印有「葡萄果粉飲料」字樣，經檢驗含有安非他命成分。全案偵詢後，將相關涉案犯嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方呼籲，刑法第149、150條已修正公布施行，於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，對於首謀及共犯均有刑責，絕不容許轄區受街頭暴力挑戰。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲▼基隆市中正公園幫派談判，三車一見面就打人，持斧頭還開4槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 擋風玻璃及車窗全被砸破。

▲▼基隆市中正公園幫派談判，三車一見面就打人，持斧頭還開4槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 引擎蓋上還留有多處孔洞。

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