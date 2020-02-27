靈感來自《老派約會之必要》！國光劇團3天「老派新局」上演古代4大約會場景

▲靈感來自《老派約會之必要》！國光劇團連續3天「老派新局」演出，邀觀眾與傳統老戲約會。（圖／國光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

國光劇團以知名作家李維菁《老派約會之必要》文字為靈感，安排「老派／新局」一系列劇目，邀觀眾與傳統老戲約會3天，2/28連假在臺灣戲曲中心登場，其中「老派約會」主題皆為旦角戲，分別選了4齣戲，代言古代發生愛情的4大場景「花園、戰場、彩樓、妓院/法院」，凸顯女主角對愛情自由意識的追求與勇敢。

「老派／新局」由國光劇團藝術總監王安祈老師以作家李維菁《老派約會之必要》文字為靈感，安排一系列精采劇目，3天各有不同主題，分別是2/28「老江湖」、2/29「老生專場」及3/1的「老派約會」。

請繼續往下閱讀...

「老江湖」劇碼為《連環套》，包括《坐寨、盜馬、拜山、盜鈎》等有名段落，出自《施公奇案》，講述竇爾敦盜馬嫁禍復仇的江湖恩怨故事。這戲相當名貴，好武生、好花臉、好武丑更是缺一不可，而飾演黃天霸的名武生戴立吾與竇爾敦（歐陽霆、黃毅勇分飾）、武丑朱光祖（周慎行飾）還有精采對手戲。

「老生專場」所選劇碼，將京劇老生「唱、念、作、表」及「武、舞」一身兼備的特點完整展現，觀眾可同時欣賞戴立吾一身功夫，以及國光3位優秀女老生鄒慈愛、王鶯驊、劉化蒂精采的演唱，十分過癮。

第3天的「老派約會」皆為旦角戲，由凌嘉臨、劉珈后、劉海苑、王耀星幾位出色的旦角演員主演。安祈老師特別選了4齣戲，分別代言古代發生愛情的4大場景「花園、戰場、彩樓、妓院/法院」（《賣水》《虹霓關》《彩樓配》《三堂會審》）。

▲國光老派新局《虹霓關》劇照，張家麟飾王伯黨，劉珈后飾東方氏。（圖／國光劇團）

其中《虹霓關》女主角東方氏原本穿白戴孝要為亡夫報仇，卻在陣前被敵將風采吸引，一場腥風血雨竟轉為調情求愛；而在大眾印象中總是犧牲求全、貞節女子的王寶釧、蘇三⋯等女性腳色，也在這幾齣戲中凸顯出她們對於愛情自由意識的追求與勇敢。

國光劇團表示，「老派約會」一詞靈感來自李維菁的小說，「老派」的定義自是相對於現代，代表某種逝去、不再是主流的懷舊情懷，隱隱然與京劇的處境相對照。然而老派的情感與步調，也能代表著某種安穩與恆久。從中開創「新局」，既是所有傳統文化從業人員的希望，亦期望在此紛擾的時局，藉由老式浪漫的堅定與溫柔，能帶給人心一點溫暖與力量。

＊「不要MSN敲我，不要臉書留言，禁止用What’s App臨時問我等下是否有空。／你要打電話給我，問我在三天之後的週末是否有約。／記得把你的哀鳳關掉，不要在我面前簡訊，也不要在我從化妝室走出來前檢查臉書打卡。你只能，專注地，看著我跟我說話想著我。」 ──李維菁《老派約會之必要》