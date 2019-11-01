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紀念李維菁過世週年⋯傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》

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▲▼紀念李維菁！傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》。照片為李維菁。（圖／新經典文化提供）

▲李維菁過世一年來，許多讀者及親友對她的懷念不曾稍減。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／台北報導

才女作家李維菁以散文集《老派約會之必要》、小說《我是許涼涼》等作品聞名，2018年11月13日因癌症過世，享年49歲，而這一年來許多讀者及親友對她的懷念不曾稍減，新經典文化即將在今年11月12日，邀請她生前最敬愛的傳奇作家鍾曉陽，還有2015年參與華文朗讀節首次搭檔就感動不已的演員莫子儀，2人將以聲音詮釋李維菁生前的最後作品《人魚紀》。

▲▼人魚公主改變心意？李維菁遺作《人魚紀》問世！生前所有力氣都在寫這本書。（左圖／記者林育綾攝；右圖／翻攝李維菁臉書）

請繼續往下閱讀...

▲李維菁生前耗盡所有力氣創作《人魚紀》。（左圖／記者林育綾攝；右圖／翻攝李維菁臉書）

《人魚紀》翻轉傳統的人魚公主童話，沒有返回大海化成泡影，而是走向陸地，化為一名國標舞者，不只寫幻美的舞動世界，也細膩描寫兩性的權力張馳，寫女主角對志業的憧憬，對性、愛情的無措。

李維菁也寫出人們為了走向夢想，如何付出身體與心理的努力；為了找到自我，如何承受命運的磨練。此作品不但獲得台北文學獎最高榮譽文學年金之作，也是她留給世人最後的絕美遺作。

▲▼紀念李維菁！傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》。照片為鍾曉陽。（圖／新經典文化提供）

▲鍾曉陽是李維菁生前最敬愛的傳奇作家 。（圖／新經典文化提供）

而鍾曉陽是李維菁生前最敬愛的傳奇作家，鍾在18歲發表的《停車暫借問》小說驚動文壇，甚至被譽為「張愛玲的接班人」，張愛玲生前也因此與鍾曉陽通信，那封信多年來被鍾視為寶物般珍藏，無論顛沛流離到何處都帶著。如今《停車暫借問》發行37周年特藏版，也特別收錄曝光那封親筆信，還有鍾曉陽的真情回顧。

▲▼紀念李維菁！傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》。照片為莫子儀。（圖／新經典文化提供）

▲演員莫子儀2015年曾與李維菁搭檔合作「華文朗讀節」，讓李當時感動不已。（圖／新經典文化提供）

演員莫子儀則是在2015年與李維菁一起參與華文朗讀節，2人搭檔合作時讓李維菁感動不已。如今李維菁過世週年之際，新經典文化出版社特別邀請鍾曉陽、莫子儀，聯手以聲音表情詮釋李維菁的最後作品《人魚紀》，邀請喜愛她的讀者們，一起在鍾曉陽與莫子儀的聲音裡想念她，在故事裡回憶她。

▲▼紀念李維菁！傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》（圖／新經典文化提供）

▲出版社特別邀請鍾曉陽、莫子儀，聯手以聲音表情詮釋李維菁的最後作品《人魚紀》，邀請喜愛她的讀者們一起想念她。（圖／新經典文化提供）

相關資訊

時間：11/12（二）19:30-20:30
地點：誠品敦南店B2視聽室
活動免費參加，但入場時須出示《人魚紀》，紙本書或電子書均可。
座位有限，請先報名：http://bit.ly/2q0NJlq

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