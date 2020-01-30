遵循古禮！國光劇團2020開箱儀式　演出靈官「驅邪除疫」

▲遵循古禮！國光劇團2020開箱儀式，表演特別演出靈官「驅邪除疫」。（圖／國立傳統藝術中心提供）



記者林育綾／台北報導

國立傳統藝術中心「國光劇團」遵循古禮，不僅在農曆歲末（1/21）舉行封箱儀式，代表結束一年的辛勞；也於今（30日）大年初六舉行開箱儀式，並帶來多場吉祥戲，其中《五福靈官》有靈官下凡、驅邪除疫之意。而為了因應武漢肺炎疫情，傳藝中心亦建構緊急通報系統與防疫措施，除了設有消毒酒精噴霧裝置，所有工作人員皆戴上口罩、手套，進場觀眾亦須測量體溫，以維護民眾與參與活動人員的健康。

國光劇團的封箱、開箱儀式別具意義！農曆歲末的封箱儀式已於1月21日進行，所謂「封箱」即是由劇團箱管人員在擺放蟒袍、官衣、富貴衣和喜神的「大衣箱」貼上「封箱大吉」封條，代表結束一年的辛勞；並為梨園行業神祖師爺「換袍」，恭請祖師爺「啟駕」回返天界述職。而「開箱」則是將年關「封箱」的戲服從戲箱中取出來，象徵開啟年度的新工作。

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此次開箱演出在「臺灣戲曲中心」進行，劇團表演了《群仙伏妖》、《五福靈官》、《財神進寶》、《加官晉爵》等吉祥戲，其中《群仙伏妖》（泗州城）由亮麗武旦張珈羚主演，既有降妖除穢的吉祥意涵，又有精彩過癮的武打段落。

除此之外，《五福靈官》係表現靈官下凡、驅邪除疫之意，由青年武生李家德飾演大靈官，黃毅勇、華智暘、劉育志、徐挺芳等人飾演四靈官，身紮大靠展現靠功。《財神進寶》由青年花臉歐陽霆主演，往年一直是所有觀眾最期待的橋段，可見財神與散財童子將糖果及錢幣撒向觀眾席，表示將財富送給大家。

而重頭戲《加官晉爵》安排意想不到的驚喜，由京劇女神魏海敏與國光當家老生唐文華擔綱男女加官，向觀眾迎福拜年。演出結束後，由傳藝中心主任陳濟民及國光團長張育華帶領全團演職員向祖師爺上香，迎請祖師爺等神靈回鑾，演員更是遵循傳統行跪拜大禮。

▲「開箱」是將年關「封箱」的戲服從戲箱中取出來，象徵開啟年度的新工作。（圖／國立傳統藝術中心提供）



「臺灣戲曲中心」是臺灣第一座擁有常駐團體的專業戲曲劇場，而國光劇團敬奉梨園祖師爺，是一項深厚且珍貴的文化傳統。民國84年國防部陸光、海光、大鵬三軍劇隊裁撤，國光劇團成立，即迎請原海光劇團翼宿星君神位奉祀；85年再自國劇協會迎請祖師爺神尊及諸神神位，安奉於國光劇團木柵國光劇場後台，此後每年歲末封箱、新春開箱、祖師爺壽辰，國光劇團同仁皆遵古禮舉行莊重儀式。

民國106年9月12日，臺灣戲曲中心為祖師爺舉辦正式安座大典，將其安奉於大表演廳後台側的「三聖宮」。從三聖宮看出去，就是大表演廳的舞台，每齣台上的戲碼，背後都有祖師爺的保佑，不僅顯現臺灣對傳統文化的尊重，更可藉此展示戲曲在臺灣的當代美學精神，還有獨特的人文風貌。

適逢國光劇團25週年，新春過後也將推出春季公演《老派新局》，2月28至3月1日於臺灣戲曲中心大表演廳演出3天3場，細節可洽國光劇團（02）8866-9600*1687。

▲每年歲末封箱、新春開箱、祖師爺壽辰，國光劇團同仁皆遵古禮舉行莊重儀式。（圖／國立傳統藝術中心提供）