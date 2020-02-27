減少疫情經濟衝擊　台南市提供減稅紓困、分期延期繳稅措施

▲台南市長黃偉哲希望協助受疫情影響者渡過難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊影響，台南市長黃偉哲指示台南市財稅局，推出減稅、延期或分期繳稅等各項紓困措施，希望協助受影響者渡過難關。

台南市長黃偉哲為全力配合中央防疫工作，並減輕受疫情波及者租稅負擔，特別指示市府疫情因應小組在現行法規可行之範圍推出使用牌照稅、娛樂稅及房屋稅等各項減稅措施：

一、使用牌照稅：(一)配合中央補貼政策，遊覽車客運業及小客車租賃業者109年使用牌照稅減半開徵。(二)營業用車輛如果長時間不使用，車主可持汽車號牌2面、行車執照與身分證正本等證件，就近向各地監理機關辦理停駛或繳銷，未使用車輛期間，可按日免繳使用牌照稅。

二、娛樂稅：娛樂業者如因受疫情影響致營收減少，查定課徵娛樂稅之業者，可向財政稅務局申請核實調降娛樂稅，待疫情趨緩、營收恢復後再適時調高。自動報繳娛樂稅之業者，係由業者自行依實際收入申報，娛樂稅負可因實際收入減少而減輕，已具自動調降娛樂稅機制。

三、房屋稅：(一)飯店業者，如部分樓層關樓停用，可申請停用期間准以「1層樓」為核准單位，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅。(二)合法登記之工廠停工期間，如為自有廠房供直接生產使用，仍可繼續享有減半徵收房屋稅。(三)營利事業如已向國稅局辦理營業停業、歇業登記，財政稅務局會依該局通報辦理清查，主動按房屋實際使用情形核定其所適用的稅率。

台南市財政稅務局進一步指出，民眾經確診或隔離檢疫等措施，致有稅捐繳納困難者，可依稅捐稽徵法第26條規定，於稅捐繳納期限前，檢附主管機關核發之診斷證明書、居家隔離通知書等相關證明文件，向財政稅務局申請延期或分期繳納稅款。

台南市財政稅務局網站首頁已建置「新冠肺炎稅捐e化區」（網址：https://www.tntb.gov.tw），提供申請延期或分期繳納服務，此外，民眾如有房屋使用情形變更、地價稅自用住宅用地或補發繳款書、繳納證明等申請事項，亦可利用該局網站線上申辦，或至財政部稅務入口網、電子稅務文件入口網辦理，民眾免出門，在家也可完成稅務申請，還有，民眾亦可透過行動裝置或行動支付APP掃描繳款書上之QR-Code行動條碼，進行網路繳稅，減少接觸感染機會，e起防疫共渡難關。

台南市財政稅務局強調，會持續密切關注疫情發展及中央紓困措施，並主動積極配合中央政策辦理，以維護受疫情影響者之權益。

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