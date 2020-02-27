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南韓抗議隔離日韓入境人員　環球時報：防疫不能打折扣

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▲▼武漢肺炎,武漢,公車,口罩,隔離。（圖／路透）

▲大陸新冠肺炎疫情出現緩解趨勢。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

山東省威海市政府25日宣布，即日起對從日本、南韓等國入境人員，不論國籍一律實施14天集中隔離，此舉引起南韓不滿，認為是「防疫過當」。對此，《環球時報》發佈社評指出，地方政府的作法不是外交問題，而是防疫大事，強調為了確保來自疫情嚴重國家的人員做到切實隔離，決不能出現打折扣的情況。

韓國聯合新聞通訊社指出，康京和25日在柏林表示，外交部正與中國駐韓大使館溝通，韓方一直避免過度限制從中國入境的人員，有必要持續溝通確保中方也相對應地保持克制避免限制過當。對此，中國外交部長王毅則表態，願向韓方提供必要幫助，支持韓國政府和人民抗擊疫情。

《環球時報》今（27日）針對康京和表態發表社論，文中指出，康京和認為山東威海政府的防疫作為過當，此表態的心情可以理解。但作為媒體必須主張，「不僅威海市，中國各地都要把人民群眾的安全放在首位，應當堅持對所有來自韓日等疫情嚴重國家的人員進行隔離。」

文章提到，這不是外交問題，而首先是防疫大事。隔離的方式可以是不同的，既可集中隔離，也可分散在賓館或居家隔離，但都要確保來自疫情嚴重國家的人員做到切實隔離，決不能出現打折扣的情況。

▲▼ 王毅20日分別與康京和及河野太郎進行會面。（圖／翻攝自中國外交部）

▲王毅已就隔離一事致電康京和。（圖／翻攝自中國外交部）

文章強調，湖北以外地區的新增病例25日已經降為5例，連續兩天實現了個位數增長，26個省區市實現零增長，這一成果來得殊為不易，全體中國人民都為之付出了代價，中國經濟蒙受了嚴重損失。

也因此，當前鞏固防疫的重要方向，就是防止中國境外疫情嚴重地區的病例再次輸入進來，而韓日處在當前世界疫情最嚴重的國家之列，中國防止這兩個國家的病例輸入是一項必須做好做實的緊急工作。

文章強調，「當初其他國家限制甚至切斷與中國的人員往來時，我們也感受複雜。但說到底，我們都承受了。我們並沒有僅僅因為某個國家關閉邊界或者限制與我國的航空交通而記恨對方，然而這期間個別西方國家有高官、議員及主流媒體對中國惡語相加，或採取其他趁火打劫、落井下石的舉動，這些我們會記住，並在今後與他們打交道時心中有數。」

文章認為，只要中國與韓日的溝通、解釋做到位，對被隔離人員態度好，有更多關愛，同時對韓日兩國抗疫給予真誠的道義支持和力所能及的物質支持，隔離等措施就不會對國家間和社會間的長期關係造成損害。

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