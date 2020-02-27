新天地前信徒曝教會文化　女兒為入教「狠斷關係」怒告母親

▲新天地教會。（圖／達志影像）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓確診新冠肺炎（COVID-19）病例數全國累計1595人，其中多數可追溯到位於大邱的新天地教會。27歲的安素英（An So-young，音譯）曾是教友，她說，這些教友的習慣就是隱藏自己的行蹤，也是這所教會的文化。

《路透社》報導，安素英4年前退出新天地教會，她早有預感，第31例患者可能是該所教會的成員，因為這名患者試著避免行蹤曝光，「那是他們的文化，他們必須隱藏自己的行動，這也是為何我猜測她在新天地教會。」南韓第31例患者本月參加教會的活動，每次都會停留2小時，直到18日針對病毒的檢驗呈陽性。

安素英如今是研究神學的學生，形容在教會時，離身邊的人只有5公分的距離，「牧師每說一句阿們，你也必須說聲阿們，這是傳播病毒的最佳環境。」《路透社》記者致電新天地教會總部，不過無人接聽。

第31例患者曾表示，她沒有拒絕接受檢驗。不過南韓衛生部門卻說，她在一場輕微的車禍後前往大邱一家傳統醫療單位尋求治療，一名醫療人員隨後檢驗呈陽性；此外，她在發燒期間也去飯店吃自助餐跟去教會禮拜。

新天地教會有著36年歷史，如今面臨最大危機，數百名教友確診新冠肺炎，總共21萬名成員正接受相關檢查。安素英說，新教友會被迫離家，住進宿舍，許多人切斷與家人的關係，且用帶有侵略性的方式招募其他成員。根據新天地教會網站，信徒必須接受6個月的課程，完成內容嚴格的筆試，接著才能「畢業」並加入教會。

新天地教會否認有關「邪教」的報導，聲稱這些指控是明目張膽的謊言，為了控制其發展。也有衛生部官員與專家呼籲，不應該把所有責任歸咎於新天地教會，這些教友同樣也是受害者。

64歲的Doo Song-Ja說，自從她33歲的女兒加入新天地教會後，她2015年來就無從得知對方的消息，「很多新天地教友檢驗都為陽性，我很擔心，但我不知道女兒在哪。」她提到，女兒過去以她強制限制孩子在家的理由對她提告，「我只希望她沒事。」

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