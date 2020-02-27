有發燒就拒載！國道客運明起防疫升級　乘客搭車前需量體溫、戴口罩

▲受疫情影響，國道客運全面提升防疫措施，旅客上車前要量體溫。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（27）日升級為一級開設，公路總局也要求國道客運業者提升防疫措施，包含要求乘客搭車前需量體溫，若民眾有發燒狀況或不戴口罩，將可拒載。公路總局表示，目前最終標準還在做最後確認，整體標準明確後，就會轉請業者立即實施，之前已請業者先行盤點相關防疫物資、動線安排，若宣布實施後，希望業者盡速辦理。

公路總局表示，因應指揮中心升級一級開設，今天會把相關防疫措施轉給監理所跟業者，明天起要求業者依照防疫規定措施辦理，其中包含乘客搭車前要量體溫，若有發燒狀況就禁止乘客搭乘。另外，公路總局也請業者宣導民眾搭車要配戴口罩，如果真的買不到醫療用口罩，至少也要配戴布材質的口罩，並請業者酌量在車輛上準備口罩，但並非強制性要求業者配發。

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統聯客運表示，先前已接獲公路總局口頭告知，要業者先行做好提升防疫措施的準備，初步了解是要求上車前幫乘客量額溫，並宣導要戴口罩才能搭車。

目前統聯客運已經做好相關規畫，預計在民眾搭車前驗票階段，就幫乘客測量額溫，如果有發燒狀況或不配合戴口罩的話，就會拒載並協助乘客退票。統聯說，現在已經備妥額溫槍等防疫設備，只要公總宣布實施，就會立即上路。

▲國道客運防疫升級，乘客上車前需量體溫，若有發燒狀況將會被拒載。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

阿羅哈客運則表示，從1月21日開始，阿羅哈客運就提前進行相關防疫措施，包含每趟車發車前、行駛完後就會做消毒，客運場站也會每4小時消毒一次，另外，駕駛、服務人員都全面配戴口罩。

至於要幫乘客量體溫、要求戴口罩，阿羅哈表示，日前也早已開始實施，不過從實施到現在，並沒有發生有乘客發燒拒載的狀況，一般來說，乘客搭車時多會主動戴口罩，如果乘客本身沒有口罩，公司會提供給旅客配戴。

國光客運表示，上次在SARS過後，客運業者都有很好的經驗，所以只要公路總局一發布相關規定，客運業者就會立即依照規定辦理，希望藉此確保民眾搭車安全，搭車會更加安心。

▲客運業者加強車內消毒，來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）