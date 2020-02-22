　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

絕美櫻王大爆發！阿里山花季3/10登場　2張表看懂「交通全攻略」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

記者賴文萱／台北報導

今年阿里山花季將在3月10日起登場，持續至4月10日，為期32天。為提高賞花品質，在花季期間將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大措施，民眾上山賞花前得要看仔細。

林管處指出，園區內各品種櫻花2月起陸續盛開，若是228連假期間，山櫻花約開4成，緊接著緋寒櫻、吉野櫻會陸續盛開，大島櫻則是要到3月下旬才會滿開。

請繼續往下閱讀...

雖然今年可能受到新冠病毒（COVlD-19）影響，賞花人次會有下滑趨勢，不過，公路總局也維持遊客總量管制，每日限16,000人入園，其中團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人。

▲▼阿里山花季開跑。（圖／公路總局提供）

▲108年阿里山花季疏運措施簡圖。（圖／公路總局提供）

由於阿里山花季期間，周邊道路有交通管制，散客若想朝聖阿里山花季，均採轉乘大客車方式入園。小客車需在台18線61K樂野服務區（原八八新舍）轉乘。

民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k樂野服務區），選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。預約系統將於3月1日（日）零時起開放民眾預約劃位，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

另外，搭乘台鐵、高鐵可選擇轉乘公車上山，還有其他既有客運路線也都提供散客做為交通選擇。在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票可享入園門票150元優惠價（原價200元）。

到阿里山可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站－阿里山】、【台鐵嘉義站－阿里山】、【台18線61k八八新舍－阿里山】、【台北轉運站－阿里山】、及【日月潭－阿里山】等5條路線。

▲▼阿里山花季開跑。（圖／公路總局提供）

▲阿里山花季疏運客運班次表。（圖／公路總局提供，點圖可放大

ET快訊
病毒專家：台灣明顯社區感染　窮盡全國之力找感染源「恐陷SAR
國道自撞1死4傷畫面曝！男爬出變形車體想求救..遭後車高速輾
快訊／南韓新增142例感染新冠肺炎　全國累計346人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大年初二拼到現在！口罩工廠員工「一個使命感」日夜趕工　罹癌員工也加班

燈會首創互動式體驗！外媒讚：大展台灣軟實力「應列入每人旅遊清單」

絕美櫻王大爆發！阿里山花季3/10登場　2張表看懂「交通全攻略」

鑽石公主號19人醫院採檢　指揮中心10:00最新說明

75％防疫酒精「未滅菌」　台酒一圖回應

低溫冷藏「平腹小蜂」150天！變身天敵特攻隊防荔枝椿象

施文儀批「政府還在刻花疫調」　心疼陳時中：恐在錯誤領導下被糟蹋掉

病毒專家：台灣已明顯社區感染　窮盡全國之力找感染源「恐陷SARS三零迷思」

北部女「指標確診」爆家庭傳播！1月已爆首波感染　專家：病毒恐突變

桃園以北午後有雨　下週「暖陽春」回溫上探30℃

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

大年初二拼到現在！口罩工廠員工「一個使命感」日夜趕工　罹癌員工也加班

燈會首創互動式體驗！外媒讚：大展台灣軟實力「應列入每人旅遊清單」

絕美櫻王大爆發！阿里山花季3/10登場　2張表看懂「交通全攻略」

鑽石公主號19人醫院採檢　指揮中心10:00最新說明

75％防疫酒精「未滅菌」　台酒一圖回應

低溫冷藏「平腹小蜂」150天！變身天敵特攻隊防荔枝椿象

施文儀批「政府還在刻花疫調」　心疼陳時中：恐在錯誤領導下被糟蹋掉

病毒專家：台灣已明顯社區感染　窮盡全國之力找感染源「恐陷SARS三零迷思」

北部女「指標確診」爆家庭傳播！1月已爆首波感染　專家：病毒恐突變

桃園以北午後有雨　下週「暖陽春」回溫上探30℃

待小市場克里夫蘭合約打折扣？　林德放話：折價免談

大年初二拼到現在！口罩工廠員工「一個使命感」日夜趕工　罹癌員工也加班

統一證搶頭香！　首家兩岸合資證券公司獲准

日職／火腿巨人對決！台灣王柏融、陽岱鋼同場先發

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！　醫界知情人士「曝最新病況」：意識ok

燈會首創互動式體驗！外媒讚：大展台灣軟實力「應列入每人旅遊清單」

超過35層！「超佛心百元千層蛋糕」插旗逢甲　沒預約吃不到

戴口罩必知3件事！底妝後「少做一步」小心爛臉

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！　爆家屬想轉院救命…冒3症狀「最短只能活2年」

不斷更新／澳鑽石公主號包機「再增4確診」　南韓爆增142例

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

病毒專家：台灣已明顯社區感染

鑽石公主號　母子抵台北醫院篩檢

鑽石公主號19人入院　陽性秒隔離

北部女「指標確診」爆家庭傳播　專家：病毒恐突變

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

買到酒精分「10年好友」　對方姊：哪個牌子的？

棄台大電機！高三弟「改拚生科」他搖頭

中鋼總部餐廳出大絕　設「單人隔板」防口沫飛

北部女驗出早期新冠體內肺炎病毒　恐存在已久

台商闖關出境！惡言辱罵防疫人員

郭芷嫣免職案開庭⋯機師連署反對

更多熱門

相關新聞

228連續假期返鄉出遊　搭客運「卡」方便

228連續假期返鄉出遊　搭客運「卡」方便

228連續假期即將到來，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具外出旅遊，公路總局祭出多項優惠措施，包括全國90條國道客運路線，連假期間只要搭乘即享平日優惠票價或原價85折優惠，若搭乘39條「台灣好行」路線使用電子票證就能享半價優惠。優惠期間自2月27日0時起至3月1日24時止。

淡水農再社區全力放送櫻花中

淡水農再社區全力放送櫻花中

美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買

美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買

公館「50株河津櫻」與歐式建築超美

公館「50株河津櫻」與歐式建築超美

櫻花季不敵疫情⋯退團人數逾5成

櫻花季不敵疫情⋯退團人數逾5成

關鍵字：

阿里山花季公路總局阿里山賞櫻櫻花阿里山櫻花

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

吳兆絃帥爸曝光！

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

病毒專家：台灣已明顯社區感染

網紅PO海島渡假照「全在IKEA拍的」：勿太相信網路世界

9歲侏儒男童每天遭霸凌哭：我想死！休傑克曼PO文打氣

即／烤殺22歲按摩妹　冷血大叔中壢落網

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面