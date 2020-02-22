絕美櫻王大爆發！阿里山花季3/10登場　2張表看懂「交通全攻略」

▲阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

記者賴文萱／台北報導

今年阿里山花季將在3月10日起登場，持續至4月10日，為期32天。為提高賞花品質，在花季期間將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大措施，民眾上山賞花前得要看仔細。

林管處指出，園區內各品種櫻花2月起陸續盛開，若是228連假期間，山櫻花約開4成，緊接著緋寒櫻、吉野櫻會陸續盛開，大島櫻則是要到3月下旬才會滿開。

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雖然今年可能受到新冠病毒（COVlD-19）影響，賞花人次會有下滑趨勢，不過，公路總局也維持遊客總量管制，每日限16,000人入園，其中團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人。

▲108年阿里山花季疏運措施簡圖。（圖／公路總局提供）

由於阿里山花季期間，周邊道路有交通管制，散客若想朝聖阿里山花季，均採轉乘大客車方式入園。小客車需在台18線61K樂野服務區（原八八新舍）轉乘。

民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k樂野服務區），選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。預約系統將於3月1日（日）零時起開放民眾預約劃位，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

▲阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

另外，搭乘台鐵、高鐵可選擇轉乘公車上山，還有其他既有客運路線也都提供散客做為交通選擇。在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票可享入園門票150元優惠價（原價200元）。

到阿里山可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站－阿里山】、【台鐵嘉義站－阿里山】、【台18線61k八八新舍－阿里山】、【台北轉運站－阿里山】、及【日月潭－阿里山】等5條路線。

▲阿里山花季疏運客運班次表。（圖／公路總局提供，點圖可放大）