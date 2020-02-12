出遊怕染疫...國道客運載客量爆跌！駕駛也喊要補貼　交通部回應了

▲受到武漢肺炎疫情影響，以往一票難求的武陵農場賞櫻專車爆退票潮，載客數大受影響。（圖／國光客運提供）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）衝擊觀光，交通部籌百億擬定紓困與振興觀光方案，除受到衝擊的觀光業外，還囊括遊覽車、租賃車、計程車等業別及從業人員，航空及機場業者也名列其中。國道客運業認為，疫情爆發後，民眾不敢搭長途客運，乘客大幅流失，因此，振興方案也應該納入國道客運票價補貼。

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▲疫情爆發後，民眾非必要不敢搭乘長途客運，乘客大幅流失。（圖／記者湯興漢攝）

國道客運主要業者國光客運工會理事長楊榮德指出，疫情爆發後，民眾非必要不敢搭乘長途客運，乘客大幅流失。以往年一票難求的武陵農場賞櫻專車為例，疫情蔓延前發售的預售票紛紛大量退票，即使已經調整發車班次，載客數不到座位總數7成，假日現場購票仍然搭得到車，是前所未有的特例。

另外，疫情也使國外觀光客裹足不前，連帶讓國光客運機場巴士載不到旅客，楊榮德說，非尖峰時段上座率僅有3成，他呼籲，主管機關不能只想到幾家大航空公司，獨缺乘客大幅流失的國道客運業，忽略收入大受影響的眾多客運業第一線駕駛。

▲楊榮德喊話，國民旅遊振興方案應該納入國道客運補貼，鼓勵民眾搭乘出遊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

楊榮德提議，國民旅遊振興方案應該納入國道客運補貼，參照行之有年「連續假期公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼實施計畫」，大力加強推動國民旅遊，鼓勵民眾踴躍使用大眾運輸工具從事國內旅遊，搶救觀光產業與龐大就業人口，活絡全台觀光據點與偏鄉商業活動，為低迷不振內需市場注入經濟動能。

對此，交通部表示，政次黃玉霖將會同公路總局，瞭解國道客運業者的困難及需求，研議辦理受疫情衝擊期間客運業者的協助方案，除了產業紓困方案，也同步研議透過公共運輸相關經費協助。