228連假18條省道地雷路段　南下、北上「塞車時程表」出爐

▲台9線南迴公路。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假將放3天，公路總局盤點出連假期間易壅塞的18條省道路段，包含台9線蘇花公路、南迴公路、台14甲線清境農場路段等。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，自2月27日0時至3月1日24時止，14家公路客運業者提供90條國道客運路線優惠。

公路總局預估228連假車潮自2月27日（四）下午起陸續出現，返鄉、出遊車潮將集中於2月28日，觀光風景地區車潮及人潮則集中於2月28日至3月1日上午，西部返回工作地車潮預計於2月29日晚間陸續出現，尖峰時段則在3月1日中午後湧現。

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▲228連假省道易塞車路段、時段。（圖／公路總局提供）

公路總局研判省道易壅塞路段包含往來東西部之主要幹道，如：台9線蘇花公路、南迴公路及台1線水底寮路段等、銜接高速公路之路段，如：台65線、台74線、台86線快速公路，台9線、台14線及台18線銜接各國道交流道等、重要觀光熱點鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，自2月27日0時起至3月1日24時止，推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有14家公路客運業者配合提供90條國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠。

▲90條國道客運路線，提供平日優惠價或原票價85折優惠。（圖／記者賴文萱攝）

另外，民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠；另假期出遊民眾還可搭乘「台灣好行」客運路線，公路總局將持續實施電子票證半價優惠措施，總計有39條路線可供選擇。

因應COVID-19（武漢肺炎）疫情，公路總局表示，已依照中央流行疫情指揮中心制定的指引，督導所轄公路客運業者執行相關防疫措施，民眾可安心搭乘。