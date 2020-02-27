新冠肺炎「假訊息」共116件　刑事局偵辦77件、107人送法辦

記者嚴云岑／台北報導

近日網路上出現散播假疫情的文章，稱屏東體育館有大通鋪臨時醫院，南部已有700多例新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心今（27）日召開記者會，內政部次長陳宗彥表示，新冠肺炎疫情以來，以要求將假訊息列為重大刑事案件，1月23日至今，刑事警察局已偵辦武漢肺炎相關假訊息116件，目前已移送77件、107人，即時截斷假訊息，讓民眾不要被假訊息影響。

▲行政院長蘇貞昌痛斥網路瘋傳的假消息，提醒國人如果有散播疫情假消息，最高可能關三年、罰300萬。（圖／蘇貞昌臉書）

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網路上近期瘋傳幾段文字，指稱自己的六叔在屏東養青蛙，要送貨到屏東體育館，但被保安攔住不給進，聲稱裡面有大通舖臨時醫院；訊息更指稱，南部已經有700多例新冠肺炎等。對此，蘇貞昌在臉書強調，這是一則「假消息」。蘇貞昌提醒國人，紓困特別條例已經施行，散播有關疫情的假消息，最高關3年、罰300萬，這種玩笑不好笑，請不要以身試法。

陳宗彥今出席記者會時特別表示，表示，2月27日凌晨起「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」正式施行，散播疫情謠言或不實訊息，除可依傳染病防治法第63條處新台幣300萬元以下罰金外，最高更面臨3年有期徒刑。

內政部警政署刑事警察局副局長朱宗泰呼籲，民眾切勿散播假訊息，以免觸法，若有相關疫情疑慮，可搜尋「疾管家」或者撥打1922防疫專線，即時獲得防疫相關訊息。