拍洗碗背影甜PO「天秤座很可以」！她勾搭人夫激戰60次辯：只是摟摟抱抱

▲人夫外遇，與小三開房間超過60次，2人被抓包竟還持續連絡，正宮心碎。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

呂姓人夫偷吃蔡姓服飾店員工，2人不但到旅館開房間超過60次，臉書還會PO出摸胸的親密合照。呂妻得知整個過程，丈夫雖然PO文道歉，表示會與蔡女斷開，試圖挽回婚姻，但是她精神仍嚴重受打擊，要求蔡女賠償60萬元的精神撫慰金。

呂男於2018年底因為到服飾店裝修對蔡女產生好感，交往後住進蔡的租屋處，蔡女不但會PO出對方撫摸她胸部的親密合照，還會拍下呂男洗碗背影照寫著「天秤座很可以」，行為舉止就像熱戀中的情侶。

呂妻得知後，丈夫為挽回婚姻，PO出「對不起老婆」的道歉文，也立即與蔡女分手，不料她還發現，蔡女不甘分開，回嗆「你知道我分手費怎麼算的嗎？你幹我一次9000元 ，我很客氣只算60天」；然而呂男是真的沒斷乾淨，甚至傳自慰影片給蔡女，看到這樣誇張的舉動，呂妻認為生活已變調，怒向蔡女求償。

蔡女則說，呂男完全沒提及已婚身分，裝潢期間不斷對她示好，表現出暖男形象，而呂妻知道她們的關係後，還爆料給週刊記者，也會在網路上辱罵、抹黑她，否認與呂男有發生關係，強調「只有摟摟抱抱」。

法官勘驗分手前蔡女的臉書PO文，「如果妳老公真的像你說的這麼愛你，你們在一起6年，會因為1個出現不到2個月的女生，然後就拚命想趕快和妳離婚...」了解蔡女明知對方已婚仍執意交往，分手後也不斷乾淨，還會要求呂男傳私密部位影片，認定2人已經超越一般男女間的友誼，破壞呂妻原本的婚姻生活，經台北地院審理，判蔡女賠呂妻45萬元為適當。



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