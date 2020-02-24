上司偷吃下屬妻…傳訊「我結紮了」火力全開沒在怕　綠帽夫一看崩潰

▲林男查看妻子手機，竟驚見對方上司來訊「我結紮了，妳不會懷孕的」，當場崩潰。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

林姓男子在公司任職經理，與胡姓妻子感情穩定，不料2人結婚10周年前夕，竟在胡妻手機發現曖昧訊息，還看到一名萬姓協理傳訊「我結紮了，妳不會懷孕的」，當場氣到發抖，一狀告上法院、求償50萬元。北院日前判決，萬男應賠林男5萬元，全案可上訴。

林男與胡妻在公司內相識，2人於2009年結婚時，是羨煞同事親友的一對神仙眷侶，不料林男於2018年發現妻子開始偶爾晚歸，在家時更常對著手機訊息發笑，讓他覺得有些不對勁。

某次林男見胡妻手機訊息來不停，好奇打開一看，竟發現同公司的萬姓協理傳訊曖昧，往上一滑更發現許多甜言蜜語，「那我們甚麼時候做愛？」、「妳到底有沒有想我」、「我想跟妳約會」，尤其看到那句「我結紮了，妳不會懷孕的」，更讓他聯想萬男對妻子「火力全開」的模樣…，不禁氣得向妻子質問，才驚覺自己已經戴了綠帽。

萬男於庭上辯稱，他與胡女只是同事關係，而且林男僅提出對話紀錄，並不能證明2人有不當交往。他反控，林男刪除了部分對話，僅拿出對他指控有利的部分。

法院認為，萬男雖辯稱林男只提出部分對話紀錄，但坦承傳訊上述的親密對話，且胡女也有所回應、互動，2人關係已逾越普通朋友間的交往，依侵害配偶權，判萬男應賠林男5萬元。

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