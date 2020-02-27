長輩流淚哭訴「還我棺材本」　彰化老人會自救會員赴縣府陳情

▲彰化市老人會互助會自救會成員上午到縣府陳情。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市老人會附設互助會1月決議將清算處分財產，但請領喪葬費用只到29日止，上午有300多名會員集結在縣府前廣場，警方也到場維安，懷疑人謀不臧挪用公款，要求公布帳目來源及領錢名單，有許多長輩留著眼淚高舉「還我棺材本」布條要縣府為他們發聲，縣府也說，將委請內政部與司法單位協助。

▲彰化市老人會互助會自救會成員都是長輩居多。

現場包括立委黃秀芳、議員莊陞漢及市民代表等人都前來關切，彰化市老人會附設互助會創立於1989年，至今31年，互助會員原來有3600人，隨時空背景的變遷至今剩2,100人，2月初老人會對外公布會計明細，只要會員有往生，互助會專戶最高會補足30萬4000元，但至於未能於月底請領的，就只能等清算結餘均分，讓許多長輩難過的說，繳了一輩子的錢，就想未來讓子孫不要多一筆喪葬費用負擔，沒想到就這麼沒了，於是自組自救會希望政府能出面替他們想辦法。

▲社會處長王蘭心（中）到場與自救會員做說明。

彰化老人會總幹事蔣宗正在受訪時強調，已經請處份舊有老人會館，希望能終止長年虧損，也確保互助會所有會員與家屬權益，希望能化解爭議。

▲彰化市老人會互助會自救會成員集結縣府前廣場。

而縣府社會處長王蘭心表示，經調查彰化市老人會所設的「往生互助會」，是內政部規範的社會團體事項之一，但老人會沒有向縣府辦理登記，未來將會督促老人會，務必要對外公佈資產清算結果，並向會員說明後續清償事宜，如有涉及刑事責任，將移請司法機關進行偵辦，以確保所有會員的權益。

▲立委黃秀芳安慰長輩。

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