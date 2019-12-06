台南市射擊委員會陳情提4大訴求　呂維胤：請增設室內空氣槍射擊場

▲台南市議員呂維胤，偕同台南市射擊委員會，向市府教育局局長鄭新輝、體育處處長林義順遞交陳情書，提出設立室內空氣槍射擊場等4大訴求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員呂維胤，12月6日偕同台南市射擊委員會，向市府教育局局長鄭新輝、體育處處長林義順遞交陳情書，提出設立室內空氣槍射擊場、彈藥庫專人管理、改善電動靶機，及更新老舊射擊場設備等4大訴求。

呂維胤指出，台灣射擊運動，在目前已取得的20 張東奧參賽門票中佔了5張，由此可見射擊運動的風氣在台灣日益興盛。台南市目前卻無室內空氣步槍射擊場，就連去年甫完工的國民運動中心的射擊場因場地受限，不能作為空氣槍射擊場。體育園區內原有的室內射擊場又因土地屬國產署而拆除，導致選手只能去其他縣市練習，不僅不便民，也導致射擊選手流失、遭其他縣市挖角，建議市府應增設室內空氣槍射擊場。

呂維胤及射擊委員會向教育局遞交陳情書，提出4大訴求：1、近年台灣射擊運動風氣日益興盛、成績優異，應盡速向體育署爭取經費，評估是否能向國有財產署租用土地，原地設立室內空氣槍射擊場，供台南市民使用、練習。2、目前台南市立射擊場之彈藥庫不僅破舊會漏水，更無監視器和專人24小時看管，不僅不符合法規，若有閃失恐危及社會安全，建議市府應編列人力，增設監視器並指派專人24小時管理彈藥庫。3、市立射擊場現有之電動靶機已使用多年，多達10多台已毀壞無法使用，應立即改善更新。4、市立射擊場多處設施都已老舊不堪，又因坐東朝西，到了下午會有西曬問題，難以使用，市府應翻修並打造成設備新穎、符合國際規範的現代化射擊場。

台南射擊委員會主委蔡岳勳表示，台南市有眾多選手都因沒有訓練場地，或是場地已老舊不堪使用，而被挖角到其他縣市，像今年二連霸的全運會女子組定靶射擊冠軍的羅芊雅，是土生土長的台南子弟，但因室內空氣槍射擊場被拆除，苦無場地訓練，為了選手前途只好將選手送往台北訓練，留在台南的選手更在賽前一個禮拜才能至其他縣市的室內靶場練習。若市府不早日改善現有問題，未來不僅訓練上有斷層，也難以將人才續留台南。

教育局局長鄭新輝回應，會立即請體育處向體育署爭取經費，改善現有問題，而漏水、破損等較小規模的部分會優先編列經費改善，給選手們一個優良的訓練、練習場地。體育處處長林義順回應，在經過行政程序評估後，會積極向國有署爭取原有射擊場土地無償租用，並向體育署爭取經費，原地興建室內空氣槍射擊場。又因市立射擊場認養契約至2020年2月29日屆期，到時將會依認養程序，要求指派專人24小時管理。現有射擊場設備老舊、破損部分，將會再評估過後優先處理。