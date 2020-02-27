雷皓明／青峰寫的歌為什麼自己不能唱？

▲青峰被林暐哲提告，因為兩人合約規定，若要解約須在每年年底合約屆滿前3個月通知，否則會自動續約一年。（圖／記者張一中攝）

根據新聞報導，青峰與恩師林暐哲的合約中約定，若要解約須在每年年底合約屆滿前3個月通知，否則會自動續約一年。然而青峰在2018年10月26日才通知林暐哲不續約，依照契約約定，雙方在2019年還沒合法解約，因此林暐哲針對青峰2018年10月到2019年9月前這段期間曾公開表演的行為提告。檢察官偵查後，認為青峰在這段期間違反《著作權法》第92條的規定，將他起訴。

但這是青峰自己創作的歌，為什麼依照《著作權法》的規定，他反而不能唱呢？

著作權分「著作人格權」與「著作財產權」

按照《著作權法》的規定，著作權被分為「著作人格權」與「著作財產權」。

所謂著作人格權是指，保障首次公開發表權、署名權、禁止不當修改權，這是專屬於著作人本身的權利，按照法律規定是不能讓與的。而著作財產權，是指重製權、改作權、編輯權、公開演出權等等利用著作的權利，這些權利就可以被拿來讓與、授權的。

如果將著作財產權全部「讓與」出去，那從今而後就不能再利用自己的創作了，除非獲得受讓人的同意。所以除了讓與的方式以外，創作者也會考慮選擇自己保留著作財產權，以「授權」一段時間的方式跟他人訂立契約，來運用自己的著作財產權。

而授權的約定，還可以分成「非專屬授權」與「專屬授權」。如果約定為非專屬授權，那創作者仍然可以利用已經授權給別人的著作；但如果是專屬授權的話，通常會用契約約定創作者在授權的期間內，只有被授權人可以決定怎麼利用，創作者就不能自由利用自己的著作了。

青峰可能會遭遇的判決

按照過往法院判決，因為違反《著作權法》第92條「公開演出侵害他人著作財產權」被起訴的案件，大多的當事人會選擇先和解後撤告，如果沒有撤告的話，被判決有罪的刑度通常會落在拘役30日至有期徒刑六個月，可以易科罰金折算一日一千元。

最後，大家最擔心的問題是，以後難道都聽不到青峰唱自己的歌了嗎？其實，檢察官起訴的範圍只有2018年10月到2019年9月前這段期間，至於2019年9月之後青峰的演出，林暐哲對此部分也並未提告，猜測有可能是雙方已經依照約定結束專屬授權的合約。這個案子後續的發展也值得關注，更期待青峰下次能無後顧之憂的演唱自己的歌曲！

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。