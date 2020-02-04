青峰與恩師林暐哲搶歌大戰　檢察官傳喚雙方出庭查侵害著作權官司

▲吳青峰因被控侵害著作權案被檢察官傳喚出庭。（圖為資料照／記者莊喬迪攝）

記者劉昌松／台北報導

樂團蘇打綠主唱吳青峰單飛後，出版個人單曲繼續闖蕩歌壇， 蘇打綠今年元旦才宣告休團期滿，「我們要回來囉！」但吳青峰卻遭昔日經紀人兼恩師林暐哲控告，涉嫌侵害著作權，台北地檢署4日傳喚林暐哲和吳青峰出庭，確認雙方對的主張與立場後均請回。

2018年底，吳青峰和亦師亦友的林暐哲發布共同聲明，因為合約到期，吳青峰即將離開林暐哲創立的「大房小山」工作室，自己掌管經紀事務知名樂團「蘇打綠」，當時林暐哲也表示支持，「有一種孩子要成家的心情，父子面對這一刻也都有點捨不得，但我們相信，不管我們各自做著什麼事，那種心裡的關心跟陪伴都會在的。」

但到了2019年，吳青峰即將舉辦個人演唱會前夕，這對師徒突然為了歌曲所有權翻臉，林暐哲主張，當時蘇打綠已經把所有創作歌曲的著作財產權，全部讓給他，吳青峰卻在未獲同意的情況下，公開演唱，林暐哲因此控告青峰等人涉嫌侵權，目前全案由北檢偵辦中。

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