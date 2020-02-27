搶我地盤還打我！街友憤而持刀殺害對方　二審判14年

▲柯姓男子因搶地盤殺害對方，二審判刑14年。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市日前發生一起街友為了爭搶地盤的殺人案件，街友柯盈吉來到慣常休息的樓梯間，卻發現有另名陳姓街友已經先在該處休息。2人口角後大打出手，柯男憤而以摺疊刀刺死對方。一審將柯男重判18年半，案經上訴，高等法院二審27日宣判，改將柯男判刑14年、褫奪公權6年。可上訴。

本案發生於去年3月中，51歲的柯男平日都在萬華區的「柳鄉區民活動中心」的3樓樓梯間睡覺。但當天他為了領取教會發放的餐盒，先到了樓梯間休息等候，卻發現52歲的陳姓街友已經躺著休息。柯男要求陳男離開，陳男不願意，認為「先佔先贏」，兩人起了口角。陳男出拳毆打柯男，柯男氣憤之下拿出折疊刀，朝陳男身軀猛刺多刀，陳男倒臥血泊失去意識。

案發後柯男騎腳踏車落跑，並前往江子翠一帶躲藏。警方查出柯男身分後，循線在江子翠附近逮捕他，當時柯男還在路上尋找躲藏的落腳處。而警方在他隨身包包找到犯案兇刀，還發現他身上外套與鞋子仍沾有血跡，將他移送法辦，檢方聲押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理後，將柯男重判有期徒刑18年半。案經上訴，高等法院審理後，仍認定他犯下殺人罪，但考量本案為一偶發不幸事件，且糾紛起因被害人亦同有責任，再加上柯男教育程度為國小畢業，並無其他家人，案發時居無定所，以打零工舉牌為業，乃屬弱勢族群，生活艱辛，未受有良好之法治教育，為求一餐溫飽，因一時氣憤致釀成大錯，高院因此減輕刑期，改判他有期徒刑14年、褫奪公權6年。可上訴。