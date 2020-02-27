美國累計60例！加州患者感染途徑不明　CDC：可能發生社區傳播首例

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）首席副主任舒卡特（Anne Schuchat）。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）當地時間26日證實，國內可能出現首次「社區傳播」的案例，加州一名患者確診新冠肺炎（COVID-19），然而當局還不清楚究竟這名患者的感染途徑為何。CDC透過聲明表示，這可能是發生COVID-19社區傳播的一個案例，也將是美國首次面臨這種情況。

CNBC報導，這名患者沒有相關的旅遊史，也沒有與其他確診患者接觸，案例由公共衛生體系的臨床醫師所發現，使得美國確診COVID-19總數達到60例，其中多數是從武漢撤僑者，以及從「鑽石公主號」郵輪下船的民眾。60例患者中，其中42例為「鑽石公主號」乘客，3例為武漢撤僑者，15例則發生在美國境內。

美國總統川普26日在白宮召開記者會表示，雖然有大流行的可能，不過疫情對於美國造成的風險仍非常低；他指派副總統潘斯（Mike Pence）擔任疫情指揮官。此前，CDC官員曾表示，疫情開始在美國蔓延只是時間早晚的問題。另外，美國國務院敦促公民，應重新考慮是否前往南韓旅遊，把赴南韓的旅遊警示提升到第三級。

根據CNN，川普還告訴民眾應多洗手，保持整潔，對待此次的疫情就像對待流感一樣。至於現階段是否要對義大利、南韓實施旅行上的禁令，川普則說還不是正確的時機。

►任潘斯為指揮官！美新冠肺炎風險仍低 川普：已做好萬全準備