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｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣至3/10　石棹賞夜櫻觀紅天落日

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▲｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣活動，賞櫻觀落日。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣活動，賞櫻觀落日。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近日櫻花盛開，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處26日在石棹-櫻之道舉辦 ｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣活動，不僅在擁有夜琉璃及森林芬多精櫻花步道下，體驗社區茶旅達人佈展的特色茶席，還能在日落時刻欣賞紅霞滿天落日的美景，宛如置身在世外仙境，將成為阿里山多元茶文化觀光體驗新風貌。

▲｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣活動，賞櫻觀落日。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲燈光霓虹半夜櫻。（圖／記者翁伊森翻攝）

26日嘉義縣長翁章梁、阿里山國家風景區管理處長馬惠達、民雄鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭等人在夜間星空、琉璃光景及櫻花簇包圍下，襯著一首首浪漫樂音，讓賞櫻與茶的結合，細細品啜，觀形、察色、聞香、嘗滋味，在色、香、味、形，通過心靈，體驗阿里山茶湯滋味，傳達品茗的心靈陶冶之感受。

▲｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣活動，賞櫻觀落日。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲觀落日。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，嘉義的美一年四季都有不同的美景，近期又是櫻花盛開的季節，搭配上文化藝術活動，吸引許多民眾來阿里山賞櫻。此外，在武漢肺炎期間，建議大家能夠到人煙稀少、空曠、空氣又好的山區走走，他邀請全國民眾在三月櫻花季都能到嘉義的阿里山賞櫻、品茶，感受雲霧繚繞的幽靜山景。

▲｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣活動，賞櫻觀落日。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲櫻花步道。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，除了阿里山國家森林遊樂區賞櫻外，在整個台18軸線旁，到處都充滿了驚喜的賞花點，包含隙頂、巃頭、迷糊步道、頂湖、奮起湖以及目前所在地石棹櫻之道，建議全台民眾若要賞櫻至少要安排二天一夜，除了可體驗不同賞花點之風情外，也可漫步山區步道包含二延平步道、大凍山步道、迷糊步道…等或特色景點包含奮起湖老街、yuyupas鄒族文化園區、山美達娜伊谷生態園區…等，一嚐喉韻回甘的阿里山高山茶，體驗阿里山特色民宿的在地人情味。

阿里山國家風景區管理處長馬惠達說，阿管處舉辦的「春櫻夜~花現茶韻」，將於2月28日起至3月10日上午9時30分至中午12時30分平日茶席2席、假日茶席3席，於石棹資訊站辦理，邀你一同融入美學與茶文化的茶席體驗。

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