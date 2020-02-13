阿里山石棹昭和櫻接棒福爾摩沙櫻　含苞待放粉紅花海蓄勢待發

▲石棹昭和櫻。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

春寒料峭，大阿里山石棹地區的福爾摩沙櫻即將退場，緊接著含苞待放的昭和櫻已經暖身，在石棹櫻之道和迷糊步道等步道群蓄勢待發，目前花開約3成，竹崎鄉中和村長洪銀盛預估2月下旬將進入全盛期，為阿里山公路沿線妆點迷人的采姿。

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▲竹崎鄉中和村長洪銀盛預估2月下旬花期將全盛開。（圖／記者翁伊森翻攝）

位於阿里山公路（台18線）64K處的石棹，地名由來傳說早年地方出現一塊烙有仙人腳印的奇石，每當災害來臨前會發出聲響，因造型方正如桌，庄民感念庇佑蒼生，取名「石棹」。

石棹平均海拔1000-1300公尺，是阿里山公路往來知名景點奮起湖、阿里山森林遊樂區、新中橫、塔塔加鞍部、玉山登山口和鄒族聚落樂野、達邦、里佳的中繼站，假日人潮如織，加上高海拔的地理特性，終年雲霧環繞，造就茶香味甘，這裡是大阿里山高山茶最早種植茶葉的產區，從種茶、採茶、揉製到品茗、以茶入菜，滿足了遊客對茶的想像。

尤其每年秋冬吸引全國愛好攝影人士不遠千里而來，只為了捕捉石棹的落日雲海和琉璃光大景，加上茶產業從茶園管理、精進製茶技術、文創包裝、行銷到附加產業的推陳出新，帶動了聚落的經濟與繁榮。

除了高山茶和琉璃光的高知名度，石棹依地勢和地理特性陸續闢建霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道和愛之道等多條大眾化步道，櫻之道兩旁的昭和櫻枝頭結實纍纍，飽滿的花苞正等待賞花客一睹優美的粉紅花姿，在長青居民宿前的兩株昭和櫻先頭部隊已近盛開，遊客絡繹不絕，風起花落，美不勝收。

洪銀盛指出，白色的福爾摩沙櫻已近謝幕，昭和櫻即將粉墨登場，鄰近的迷糊步道、隙頂、頂湖及太和也有令人雀躍的花況，石棹目前約3成盛開，2月下旬即將怒放迎客，歡迎來自全國的遊客前來石棹，親身體驗精彩無比的櫻花饗宴。