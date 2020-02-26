好氣！公車司機離職不再開大甲線　「受害者」在火車站張貼狂賀啟示

▲台中客運一名司機近期離職，有乘客得知後於大甲車站前張貼「狂賀啟事」。（圖／截圖臉書）

記者白珈陽／台中報導

當客運司機當到犯眾怒？有不少民眾上網抱怨，一名台中客運司機愛開快車，車內也不維持清潔都是垃圾，甚至見學生招車時手舉的不夠用力就調侃「喜憨兒」，種種劣跡遭「受害者」一一指控。該名司機近期離職，有曾受氣乘客得知後，在台中市大甲區火車站前的候車亭柱子上張貼「狂賀啟事」，還歡迎大家拍照上傳網路，引發網友熱議。

一張啟示貼在大甲火車站前候車亭柱子上，內文指出「狂賀！原154、157路公車駕駛XXX已離開大甲，所有的同學、老人及鄉親不須再忍受他的無禮欺負，恭喜恭賀！」，文末還備註「曾受他的鳥氣的受害者，歡迎拍照上傳網路，讓他知道他多顧人怨」。

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有民眾看到後，真的就傳上網路，詢問這名司機究竟是何許人也，下方留言處立刻就有網友回應，「開車很殺的那位？」、「他車上滿是垃圾，從沒搭過這麼髒的車」，也有網友不意外地說「他真的很常被投訴」並開心表示「年後就沒有他了」。

▲有民眾見到這張啟示，好奇上網詢問該司機是何許人也。

事實上，這名司機在網路上是惡名昭彰，有大學生指控，這名司機見到乘客招車時覺得手舉得不夠用力、不夠久，竟在乘客上車時調侃對方是「喜憨兒」，且按鈴之後，在他說好之前不許站起來。另外，還曾見過該名司機在綠燈時，將車停在路中央，因不知名原因起身叫罵整車乘客。種種惡行，讓許多人揚言不再搭該班客運。

但也有人為該名司機平反，指出他最後開車很穩，其實人還不錯，只能說是一名很有個性的司機。

台中客運表示，這名司機有6年多的資歷，雖然確實接獲不少客訴，但也有銀髮族稱讚過他的服務，近期他轉職開貨車，已於1月份離職。

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