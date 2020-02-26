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妻載2娃遭「夾成鐵餅」夫悲痛招魂　里長：相信她會保佑兩個寶貝平安長大

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▲李女丈夫呂男26日偕同家屬至事故地點進行招魂儀式。（圖／台中市大里區里長江和樹提供）

▲李女丈夫呂男26日偕同家屬至事故地點進行招魂儀式。（圖／台中市大里區里長江和樹提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區25日上午發生一起死亡車禍，35歲李姓女子駕駛轎車載著4歲及2歲兒女，行經台74線中彰快速道路在烏日成功匝道北上出口前，慘遭前後2輛大車夾擊，轎車當場被壓成鐵餅，李女送醫搶救仍回天乏術，2名幼童分別有腳骨折、擦挫傷，經治療情況穩定。26日上午9時30分許，呂姓丈夫委請台中市大里區里長江和樹找來法師，至事故地點進行招魂儀式，江和樹表示，呂男及其家屬神情哀戚，相當沉痛，不過他相信，李女會在天上保佑這兩個寶貝平安長大。

家住台中市霧峰區的李姓女子，平時在家顧小孩，其丈夫呂男則在草屯鎮工作，因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全國高中以下直至昨日才開學，李女一早載著4歲大的哥哥要去上學，另外也帶著2歲的妹妹，豈料經往台74線中彰快速道路，於烏日成功匝道北上出口，準備下匝道將車停等時，突遭後方一輛由32歲鄭姓男子駕駛的遊覽車猛烈撞擊，而李女車輛前方也有一輛正在停等、載著空酒瓶的大貨車，形成連環車禍，在兩台大車夾擊之下，李女轎車當成被壓成鐵餅。

▲李女轎車遭後方遊覽車及前方大貨車夾擊，當場被壓成鐵餅。（圖／民眾提供）

▲李女轎車遭後方遊覽車及前方大貨車夾擊，當場被壓成鐵餅。（圖／民眾提供）

經救援1個多小時，救護人員將李女救出送醫插管搶救，但她頭部、胸部、腹部受到重創，右小腿嚴重撕裂傷，最終傷重宣告不治。4歲男童則腳骨折、頭部外傷，2歲女童輕傷，目前皆住院觀察。

26日上午9時30分許，呂男透過江和樹服務團隊請來法師，到事故現場進行舉行招魂儀式。江和樹說，由於事發地點在快速道路上，考慮到人車安全，只請呂男及一位家屬另外加上法師跟助手共4人到場進行儀式，時間也特意選在離峰時刻。事故發生後，社工已介入關心，將會幫助呂家處理李女後事。呂男與他的家屬相當沉痛，但也感謝相關人士的幫忙。

江和樹說，因為李女的正確觀念，讓2個幼兒都坐上兒童安全座椅並好好地繫上安全帶，才保護了對她來說最重要的2個寶貝，縱使離開人間了，相信她會在天上保佑這2個孩子平安長大，也願李女能夠一路好走。

▲江河樹表示，呂男及家屬相當沉痛，但也感謝相關人士的幫助。

▲江和樹表示，呂男及家屬相當沉痛，但也感謝相關人士的幫助。（圖／台中市大里區里長江和樹提供）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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