支援伊朗飛彈計畫！　美國制裁中俄伊拉克13個國外實體

▲美國當局宣布，將對13個國家以及個人祭出制裁。（圖／路透社）

文／中央社

美國今天宣布對中國、伊拉克、俄羅斯和土耳其的13個外國實體和個人祭出制裁，用以懲罰他們支持伊朗飛彈計畫。路透社報導，國務院表示，這項舉措包括對3間中國企業、1名中國人士和1間土耳其公司祭出新制裁措施。

國務院表示，遭制裁的中國公民名為羅定文（Luo Dingwen，音譯）；3個中國實體分別為保定市世貿通企業服務有限公司、高碑店市開拓精密儀器製造有限責任 公司及武漢三江進出口有限公司；遭制裁土耳其企業名為艾倫碳石墨工業貿易有限公司（Eren Carbon Graphite Industrial Trading Co Ltd）。

國務院聲明補充道，羅定文也涉及提供敏感物品給巴基斯坦武器計畫。聲明指出，制裁措施包括限制參與美國政府採購案 、取消美國政府援助，以及限制出口。

聲明說道：「實施這些措施凸顯伊朗飛彈計畫仍存有重大擴散問題。對這些外國企業實施制裁符合美國一貫政策，即透過各種可行方法來阻止伊朗精進飛彈實力 。」

聲明並沒有提供其它制裁目標細節，但表示這些措 施是依「伊朗北韓敘利亞禁止核武擴散法案」（INKSNA ）要求，定期審查後的結果。（譯者：李佩珊／核稿： 蔡佳敏）