Firefox啟用預設DoH改善用戶隱私安全！美國以外用戶也可手動開啟

▲Firefox自25日開始為全美用戶預設啟用DoH。（圖／取自Firefox）

記者王曉敏／綜合報導

Mozilla宣布，自25日開始為全美Firefox用戶預設啟用DoH（DNS-over-HTTPS），以阻止網絡服務提供商（ISP）追蹤用戶曾造訪的網站，維護用戶隱私。

DoH是一種新標準，是以加密的HTTPS協定進行DNS解析請求，避免原始DNS協定中用戶的DNS解析請求被竊聽或修改，以此達到保護用戶隱私的目的。Mozilla於2017年開始研究DoH，並於2018年6月開始在Firefox中進行實驗，去年9月，Mozilla開始針對少部分美國民眾逐步推出。而稍早前Mozilla宣布將為全美民眾預設啟用DoH，成為第一款在預設下支援新標準的瀏覽器。

每當用戶在網址列中鍵入URL時，瀏覽器將使用DNS將之轉換為IP位址，舉例來說，若用戶在網址列輸入「gmail.com」，它會透過DNS查詢，並連接伺服器「74.125.204.27」。不過此過程大多沒有加密，即便是伺服器本身使用HTTPS，DNS查找也會以純文本格式進行，這意味著其他人（如ISP）可以查看你正造訪的網站，並以此建立你的興趣檔案藉此進行商業活動，如投放廣告等。而DoH則試圖對這些資訊進行加密以維護用戶的隱私。

Mozilla此舉主要是針對那些監視客戶網頁使用情況的ISP，如正在建立大規模廣告追蹤網路的Verizon、AT＆T等美國大型電信公司等。Mozilla稱DoH可以提高用戶的隱私及安全性，但該技術正遭受立法者及安全專家的強烈批評，他們認為，這將阻礙企業系統管理員和立法者合法地阻止危險Web內容。專家指出，該技術無法提供其支持者所聲稱的完美隱私保護，因為只有DNS查找過程的某些部分被加密，ISP仍能查看其用戶連接到的IP位址。

不過雖然DoH不會停止數據收集，但它能使這個過程變得更加困難。這並非100%安全的解決方案，畢竟無論用戶使用哪種安全的DNS服務，流量都是可見的，因此，Mozilla為Firefox提供兩個較受信任的DNS（Cloudflare和NextDNS）選擇，預設為Cloudflare，用戶可自行更改。

雖然新的預設將分階段為美國用戶推出，但美國境外用戶也可自行手動切換設定。路徑如下：

點選右上角【≡】→【選項】→在【一般】中最下方的【網路設定】點選右側【設定（E）...】→勾選【開啟 DNS over HTTPS】

▼手動開啟DoH。（圖／截自Firefox）