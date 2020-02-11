小心這些電子郵件App偷偷掃描信件　用戶發票、出貨通知全被蒐集出售

▲部分熱門電子郵件App很可能正在存取用戶的郵件內容並出售賺取暴利。（圖／pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

據科技網站《Motherboard》報導，部分熱門電子郵件App很可能正在存取用戶的郵件內容並出售賺取暴利。

報導指出，包括Edison、Cleanfox及Slice在內，這些App為用戶提供組織收件箱的服務，不過這些App也正在掃描用戶的電子郵件內容，並將這些資料出售給客戶以牟利。

Edison在其官網上稱，其會「存取及處理」人們的電子郵件，Cleanfox及Slice也同樣有著類似的免責聲明。更具體的說，這些App正在用戶的收件匣中掃描含有收據及發貨通知的電子郵件，以追蹤用戶購買的商品及其消費金額。接著，這些App會將此訊息的匿名或化名處理後，出售給對消費者趨勢感興趣的客戶，如金融及電子商務公司。

《Business Insider》報導，Edison在聲明中指出，該公司採用的軟體將「自動辨識商業郵件並從中提取購買資訊」，並會忽略「個人及工作電子郵件」。而Slice母公司樂天則回應道，該公司會告知用戶其正在收集資訊已進行市場研究，且該公司重視「保障消費者隱私」。

據《Motherboard》報導，另一個挖掘用戶信箱的公司foxintelligence擁有來自Cleanfox App的資料。對此，Foxintelligence執行長Edouard Nattée在電子郵件中強調，該公司有向其新的用戶表示，它們會使用來自「交易型郵件」（transactional emails）的匿名資料。「我們所做的與臉書、Google這樣的公司恰恰相反。我們正在建立一個典範，即用戶可獲得免費的服務，但不會變成商品。」

雖然上述3個郵件App公司皆強調他們收集的資料皆被匿名或化名處理，但近期有不少研究開始對「匿名資料」的概念提出質疑。研究人員發現，在大多數情況下，竊取匿名資料的有心人士很容易能透過資料反向找回特定的人。