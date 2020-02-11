　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小心這些電子郵件App偷偷掃描信件　用戶發票、出貨通知全被蒐集出售

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲部分熱門電子郵件App很可能正在存取用戶的郵件內容並出售賺取暴利。（圖／pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

據科技網站《Motherboard》報導，部分熱門電子郵件App很可能正在存取用戶的郵件內容並出售賺取暴利。

報導指出，包括Edison、Cleanfox及Slice在內，這些App為用戶提供組織收件箱的服務，不過這些App也正在掃描用戶的電子郵件內容，並將這些資料出售給客戶以牟利。

Edison在其官網上稱，其會「存取及處理」人們的電子郵件，Cleanfox及Slice也同樣有著類似的免責聲明。更具體的說，這些App正在用戶的收件匣中掃描含有收據及發貨通知的電子郵件，以追蹤用戶購買的商品及其消費金額。接著，這些App會將此訊息的匿名或化名處理後，出售給對消費者趨勢感興趣的客戶，如金融及電子商務公司。

《Business Insider》報導，Edison在聲明中指出，該公司採用的軟體將「自動辨識商業郵件並從中提取購買資訊」，並會忽略「個人及工作電子郵件」。而Slice母公司樂天則回應道，該公司會告知用戶其正在收集資訊已進行市場研究，且該公司重視「保障消費者隱私」。

據《Motherboard》報導，另一個挖掘用戶信箱的公司foxintelligence擁有來自Cleanfox App的資料。對此，Foxintelligence執行長Edouard Nattée在電子郵件中強調，該公司有向其新的用戶表示，它們會使用來自「交易型郵件」（transactional emails）的匿名資料。「我們所做的與臉書、Google這樣的公司恰恰相反。我們正在建立一個典範，即用戶可獲得免費的服務，但不會變成商品。」

雖然上述3個郵件App公司皆強調他們收集的資料皆被匿名或化名處理，但近期有不少研究開始對「匿名資料」的概念提出質疑。研究人員發現，在大多數情況下，竊取匿名資料的有心人士很容易能透過資料反向找回特定的人。

ET快訊
鑽石公主號咳血阿公已給藥！22台人回國日期外交部說明了
小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字
獨／董至成回應了！崩潰認21年老婆提離婚「3年來形同分居」
跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維
疾管署緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了
LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心記者會說明
驚悚撞擊影片曝！汐止20歲騎士「2砂石車中間」高速狂超…下秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

Google將強制旗下品牌Nest用戶啟用雙重認證　確保帳戶資安

三星新折疊機Galaxy Z Flip亮相！外媒：迄今為止最有希望的產品

三星與Google合作！　將視訊通話Google Duo整合到手機

華為Mate 30 Pro將在英國開賣　20日登場賣3萬5780元　

hTC關「大陸官方社區」爆退出手機市場　官方回應了

Galaxy Z Flip藝術款選擇　發表會同步推出Thom Browne聯名款

三星摺疊機更新問世　Galaxy Z Flip與Galaxy S20系列、Galaxy Buds+一同登場

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC　各大廠牌替代方案統整

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

Google將強制旗下品牌Nest用戶啟用雙重認證　確保帳戶資安

三星新折疊機Galaxy Z Flip亮相！外媒：迄今為止最有希望的產品

三星與Google合作！　將視訊通話Google Duo整合到手機

華為Mate 30 Pro將在英國開賣　20日登場賣3萬5780元　

hTC關「大陸官方社區」爆退出手機市場　官方回應了

Galaxy Z Flip藝術款選擇　發表會同步推出Thom Browne聯名款

三星摺疊機更新問世　Galaxy Z Flip與Galaxy S20系列、Galaxy Buds+一同登場

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC　各大廠牌替代方案統整

LIVE／國民黨主席補選政見會登場　江啟臣正面對決郝龍斌

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

日本買水波爐一直跳電！他一曝光用法　網秒抓包1點超NG：這個不要用

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

馬英九「樂觀其成」中廣股權賤賣給趙少康？律師：只是加強購買意願

「韓國、菲律賓」管制台人　指揮中心喊話「我們跟對岸不一樣」

鑽石公主號吐血老翁已給藥　船上台灣人何時可回國？外交部給答案

81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

3C家電熱門新聞

NASA的立掃把挑戰是假消息

市調：蘋果AirPods奪銷量第一

三星推出3大新產品系列

hTC關閉大陸官方社區　引發退出手機市場流言

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

最新肺炎檢測方式22分鐘可知結果

三星同步推出Galaxy Z Flip藝術款選擇

iPhone 9售價399美元再獲背書！　強攻平價策略吸引i6用戶升級

橘子被韓廠吃　玩家拍手

未發表先賣殼！配件商開始預售iPhone SE 2保護殼

Google Play上有下載這24個App都要刪掉

這些加速器與VPN安卓App有毒

iPhone SE 2真有其機！

外媒：三星Galaxy Z Flip是目前最有希望的產品

更多熱門

相關新聞

掌握「4點」讓電子郵件幫你加分

掌握「4點」讓電子郵件幫你加分

一提起「電子郵件行銷」或「電子報」，我相信可能有些朋友會眉頭一皺，露出嫌惡的表情。其實，電子郵件並未落伍，反而可以為您提供與目標受眾之間最直接的溝通方式。話說回來，也有許多國內外的專家、學者認為，電子郵件行銷是當今最具特色的主動式行銷工具。

FBI局長宣稱仍無法破解美軍基地槍手iPhone 5　外界質疑開後門動機

FBI局長宣稱仍無法破解美軍基地槍手iPhone 5　外界質疑開後門動機

臉書「清除站外動態」全球上線　用戶可刪瀏覽紀錄...減少個資外洩　

臉書「清除站外動態」全球上線　用戶可刪瀏覽紀錄...減少個資外洩　

手機不見了！憂客戶個資外洩　警調監視器搞定

手機不見了！憂客戶個資外洩　警調監視器搞定

過年在家逛電商　4招防止個資遭駭

過年在家逛電商　4招防止個資遭駭

關鍵字：

電子郵件隱私個資

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

《鬼怪》高秀庭出道4年病逝！得年25歲

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

口罩「3注意事項」...微波爐消毒沒用

更新／鑽石公主號新增39例感染「檢疫官也中鏢」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面