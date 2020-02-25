友立負責人戴萬鐘獨力炒2檔股　3個月賺600萬！判刑1年半

▲友立負責人戴萬鐘涉獨力炒股大賺逾600萬元，遭判刑1年6月，可緩刑3年。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者孫于珊／台北報導

友立企業負責人戴萬鐘被舉發涉利用親友帳戶，炒作上市公司長虹建設（5534），及遠見科技（3040）2檔股票，短短3個月大賺600多萬元，訊後200萬元交保。台北地院25日審結，依違反證券交易法將戴萬鐘判1年6月徒刑，緩刑3年，可上訴。

友立企業公司的營業項目涵蓋廣，從建材、珠寶、貴重金屬批發零售等到公共建設、不動產買賣租賃、投資業等皆有。檢調追查發現，戴萬鐘（80多歲）2017年9月至11月間，利用女兒、親友的帳戶，以對沖及相對成交方式，炒作長虹建設、遠見科技2檔股票，造成長虹股價一度自每股69元上漲至每股77元，遠見科則從每股37元飆漲至每股51元，戴萬鐘從中不法獲利約600多萬元，但其間也賠過60幾萬元，而這些操作全由戴萬鐘一手策畫、進行，並無長虹、遠見內部人員等任何共犯。

但戴萬鐘否認炒股，強調僅是買進這2檔股票的量較多罷了。然而法官仍依他違反證券交易法共2罪，各判10月徒刑，合併執行1年6月，緩刑3年，沒收不法所得350萬，目前已繳回119萬4010元。

▼當時長虹建設、遠見科技2檔股票遭戴萬鐘炒作，致投資人損失，多名證人陸續被移送台北地檢署說明。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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