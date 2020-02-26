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新北補教師生沒戴口罩最重停招　補教業：學生不戴業者遭罰「壓力很大」

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▲▼ 補教業者消毒補習班教室。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北補教理事長陳春香。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣新增新冠肺炎（COVID-19）第31個確診個案，是住在新北市11歲學童，寒假期間曾上補習班。為此，新北市開了第一槍，26日起要求，補習班、課輔班、安親班，全面戴口罩，違者最重撤銷立案。對此，新北補教理事長陳春香指出，學生不戴口罩，但業者遭罰，壓力實在很大，呼籲新北市政府重新思考罰則規定，「撤照對補教業而言罰太重了」。

新北市長侯友宜昨日指出，26日起全市補習班及課照中心比照學校防疫標準，不通風的密閉空間所有師生一律戴上口罩，今日也將加強稽查，如業者違反規定情事，得視其情節輕重，分別為糾正、限期整頓改善或停止招生之處分；若其情節重大，最重撤銷立案。

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▲▼ 補教業者消毒補習班教室。（圖／記者崔至雲攝）

▲補教業者消毒補習班教室。（圖／記者崔至雲攝）

陳春香表示，在疫情一開始，補教業者就已做好防疫的工作，包括，室內環境的清潔、學生手部清潔等，現在也都要求學生只要入園就須全天配戴口罩，家長及學生也都很配合，均自行準備口罩，補教業者日前向教育局領取的備用口罩，目前都沒有使用到。

對於目前將口罩配戴訂為重點稽查項目，且違者將重罰，陳春香指出，補教業者將全力配合教育局做好防疫工作，但認為罰則過重，已與局內做反應，「因為國高中的學生自主性很強，不是老師講了，一定會照做」，如果這樣的罰則馬上罰業者，對於業者壓力會很大，希望市府能再重新思考一下罰則的訂定，不要祭出這麼大的罰則，「因為撤照對於幼教業、補教業已經是最重等罰則了」。
▲▼截至2月25日為止，指揮中心公布31例全台分布圖。（圖／傳染病統計資料查詢系統）

▲截至2月25日為止，指揮中心公布的31例全台分布圖。（圖／傳染病統計資料查詢系統）

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