誘騙情敵來將他綑綁打死棄屍公墓　狠心男無期徒刑定讞

▲將情敵殺害的駱奕豪（口罩者），遭判無期徒刑定讞。另外同夥黃姓男子（右），也遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹男子駱奕豪，不滿魯姓前女友與何姓男子相戀，醋勁大發，竟找來3名友人設局將何男誘騙上車，五花大綁後押到郊區亂棒打死，再載往通霄公墓棄屍。一二審法院均將駱男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院25日駁回上訴，駱男無期徒性定讞；同案3名友人也遭判刑11年10月到11年定讞。

駱男年紀輕輕、年僅24歲，他透過網路遊戲《英雄聯盟》認識案發時年僅16歲的魯姓少女，2人交往2年多後分手，但仍藕斷絲連。之後魯女與線上遊戲認識的何男交往，2人互動親密。駱男醋勁大發，約何男上線單挑。不料何男技高一籌，讓駱男備受打擊。

案發於年7月間，當時駱男從魯女口中套出何男將從高雄搭車北上，到新竹火車站與魯女會合，共同出遊。駱男心中殺意已定，認為機不可失，找了邱姓、王姓、黃姓3名朋友，籌畫擄人殺人計畫，先由邱男到五金行買膠帶、口罩、手套，再和王、黃2人到新竹火車站埋伏，攔截何男。駱男則假意先約出魯女，讓魯女錯過何男。

3名同夥在新竹火車站將何男強押上車，並以膠帶綑綁何男頭部與手腳，五花大綁綑成木乃伊，隨即載往苗栗頭份郊區，等候駱男前來會合。駱男拖延魯女後，再假好意將她送到新竹火車站，隨後趕到頭份，與眾人會合後，亂棒痛毆何男近半小時，打到失去生命跡象，邱男用黑色塑膠袋將何上半身包覆，扔進轎車後車廂，載至通霄鎮白沙屯第24公墓棄屍。魯女等候不到何男，心急報警。警方循線逮捕駱男等4人，檢方聲押獲准，並提起公訴。

一審法院將駱男重判無期徒刑，邱男判刑13年、王男12年、黃男11年。邱男放棄上訴，先行入監服刑。餘3人上訴二審後，王男家屬達成和解，王男因此獲得減輕，二審改判11年10月，駱男仍維持無期徒刑，黃男也維持11年。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。