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新冠肺炎首例解剖報告「已有初步結果」　鍾南山也急要：前線醫生不知怎治療

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▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視）

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎遺體解剖首例於16日淩晨完成，華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良負責操刀，他透露當時手術的細節，解剖時間是平日一般遺體的三倍。他也指出，其實24日已有初步解剖結果，這幾天就會發出來。

根據「新聞聯播」26日微信公眾號報導，劉良指出，在做大體解剖時，跟一般臨床醫生一樣，要穿各種防護裝備，戴三層手套，兩層口罩，帽子戴兩層或者三層，然後護目鏡加上防護屏。服裝規格也很高，密封性特別好，不透風不透氣。這樣才能把全身暴露的位置全部封閉。

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視）

劉良也透露，在解剖開始前，團隊三人先給第一例大體鞠躬，且「時間特別長」，「我們對這位逝者非常尊敬，發自內心非常感謝他們，他們是大愛」。平常一例解剖大約需要一個多小時，但第一例新冠肺炎患者遺體解剖卻持續了將近三個小時，幾乎是平日的三倍，從淩晨1時左右開始到淩晨3時50分才結束。

而劉良解釋，第一個是第一例，要謹慎小心一點；第二確實是很難受。人在裡面缺氧，到後面縫一針就大喘氣，腰也不舒服。穿上那個服裝，就跟宇航員一樣，悶在裡面汗不停地往下掉，會有脫水的情況。下半夜，也有饑餓的狀態。

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視）

目前已陸續獲得9例逝者的病理樣本，但劉良認為新冠肺炎大體解剖「多多益善」，「它必須要按不同的年齡、不同的性別、自身有沒有其他疾病做分類。這樣就能把這個肺炎的一般規律找出來。如果不做分類，很容易產生新的問題」。

由解剖獲得的新冠肺炎病理已送檢，有望尋找到新冠肺炎的致病性、致死性病理，給未來臨床治療危重症患者提供依據。劉良透露，鐘南山24日早上打電話給他，「他說他們前線的醫生就等我這個結果了，否則不知道治療到底怎麼辦，治療效果怎麼評估」。

劉良也說，「我著急，趕快抓緊時間，到24日其實已經開始有初步結果了。初步結果我們內部在討論，形成一個共識，近幾天就會發出來。發出來以後，會儘快給一線醫生。」

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