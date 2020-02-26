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睡街頭、翻垃圾吃！滯留武漢外地人苦苦「流浪求生」…心酸曝：沒人管我們

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記者鄭思楠／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎重災區湖北省武漢市已封城1個月，日前，一則段影片在微博流傳。影片中，當地有不少外來務工人員因應嚴格的「封城」措施，被迫滯留而成為流浪漢，露宿街頭，甚至只能去垃圾桶撿食物吃，令人鼻酸。網友看後心酸表示，「太揪心了，他們的家鄉在幫助武漢，但他們卻沒有得到最基本的對待。」

▲▼武漢外地人露宿街頭撿食剩飯。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲武漢外地人露宿街頭撿食剩飯。（圖／翻攝自沸點視頻）

其中，在武漢協和醫院附近，有義工近日為該些流浪漢送來食物及口罩等生活物資。從片段所見，流浪漢見到物資後立即蜂擁而上，義工要特別呼籲必須排隊領取，「你們都是有困難的人，你們要互相禮讓。」有義工事後直言，該些流浪漢都是外地來到武漢的務工人員，「封城」後無法離開，加上沒有住所，只好露宿街頭。

影片中，這些人心酸表示，「需要喝水也只能去醫院接水」、「我們現在都是在垃圾桶撿剩飯吃」、「沒有人管我們」、「有錢也買不到吃的，到處關門」。義工甚至透露，有記者已經跟隨拍攝這些流浪漢一段時間，曾親眼看到他們多次翻垃圾桶找吃的。

▲▼武漢外地人露宿街頭撿食剩飯。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲務工人員被迫成為流浪漢。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲▼武漢外地人露宿街頭撿食剩飯。（圖／翻攝自沸點視頻）

大陸網友呼籲，多關心這些人群，「看著好難過，現在日韓入境都能免費提供食宿，單人單間隔離，還說要讓他們舒心滿意，可是我們的部分國民卻困在武漢的街頭流浪」、「底層真的好難，最起碼的生存都很難」、「一群可憐人，誰來管管」、「唉，全國在援助武漢，而在武漢的外地人卻這般境地，心酸」、「不要叫他們流浪漢！他們並沒有想流浪，也不想被稱為流浪漢，只不過是他們回不了家，可能也沒吃的，沒住的，也沒人管。」

流浪漢的情況令人鼻酸，好消息是湖北省疫情防控指揮部已在週二（25日）下午發布通知，滯留在湖北的外地人員由當地政府及有關方面提供救助服務，他們也可通過熱線電話、網站等反映困難訴求。

▲▼武漢外地人露宿街頭撿食剩飯。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲▼志願者給他們送口罩。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲▼武漢外地人露宿街頭撿食剩飯。（圖／翻攝自沸點視頻）

此外，通知又指出，自由職業人員或因出差、探親、訪友、休假等滯留在湖北，由現住地所在社區（村）及時了解困難問題，積極協調解決；對有就業願望且通過健康檢測、醫學觀察的人員，由人社部門組織用工需求對接，提供就業服務；對急需醫療救助的人員，由衛生健康部門協調醫療機構及時給予救治；對生活無著落、確有困難的人員，由各地設置集中安置點，提供食宿、醫療等基本生活保障。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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